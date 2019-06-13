【巨人】阿部３５０二塁打＆４０２号、炭谷３号！連勝で３カード連続勝ち越し…試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 西武２―８巨人（１３日・メットライフドーム）
巨人・桜井が７回１失点で３勝目を挙げた。打線も初回に丸の先制打、４回に炭谷が古巣から初本塁打となる３号３ランで援護。５回に３号２ランを放った阿部は、７回に史上４２人目となる３５０二塁打を達成。前日の９点に続き、大量８点を奪って交流戦３カード連続勝ち越しを決めた。
◇１回（巨１、西０）
【巨】亀井四球、坂本勇二邪飛、丸のとき亀井二盗、捕手森の失策で亀井三進、丸の右前安打で亀井生還、岡本右飛、大城のとき丸二盗、大城三振
【西】秋山死球、源田の二ゴロで秋山二封、外崎二飛、山川の左中間安打で源田一挙三進、森二ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】阿部四球、若林中飛、陽岱鋼四球で阿部二進、炭谷の一前バントで阿部三進、陽岱鋼二進、亀井三振
◇３回（両軍０）
【巨】坂本勇右飛、丸左飛、岡本三ゴロ
【西】秋山右飛、源田四球、外崎のとき源田二盗、外崎の三ゴロで源田三進、山川三ゴロ
◇４回（巨３、西０）
【西】森中飛、中村、栗山ともに三振
◇５回（巨２、西０）
【西】（一塁岡本、三塁ビヤヌエバ）木村三振、金子侑遊飛、秋山右前安打、源田遊ゴロ
◇６回（両軍０）
【巨】炭谷三振、亀井投ゴロ、坂本勇右前安打、丸遊邪飛
【西】（左翼重信）外崎二ゴロ、山川死球、森四球で山川二進、中村三ゴロ併殺打
◇７回（巨２、西１）
【巨】（投手粟津）岡本中前安打、ビヤヌエバ二飛、阿部の左中間二塁打で岡本三進、若林の左前安打で岡本、加藤ともに生還、陽岱鋼投ゴロ併殺打
【西】栗山三ゴロ、木村左中間３号本塁打、金子侑遊ゴロ、秋山右飛
◇８回（両軍０）
【巨】炭谷遊ゴロ、重信中前安打、坂本勇右飛、丸四球で重信二進（丸の代走山本）、岡本の遊ゴロで山本二封
【西】（投手宮国、遊撃山本、中堅加藤）源田四球、外崎二直で源田飛び出すも、二塁若林が失策し源田一挙三進、山川三振、森三ゴロ
◇９回（巨０、西１）
【巨】（投手森脇、捕手岡田）ビヤヌエバ中前安打、加藤二飛、若林、陽岱鋼ともに三振
【西】（投手鍬原）中村三ゴロ、栗山一ゴロ、木村の三ゴロを三塁ビヤヌエバが失策、金子侑のとき野選で木村二進、金子侑の右越二塁打で木村生還、秋山遊飛