【巨人】阿部３５０二塁打＆４０２号、炭谷３号！連勝で３カード連続勝ち越し…試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 西武２―８巨人（１３日・メットライフドーム）

巨人・桜井が７回１失点で３勝目を挙げた。打線も初回に丸の先制打、４回に炭谷が古巣から初本塁打となる３号３ランで援護。５回に３号２ランを放った阿部は、７回に史上４２人目となる３５０二塁打を達成。前日の９点に続き、大量８点を奪って交流戦３カード連続勝ち越しを決めた。

◇１回（巨１、西０）

【巨】亀井四球、坂本勇二邪飛、丸のとき亀井二盗、捕手森の失策で亀井三進、丸の右前安打で亀井生還、岡本右飛、大城のとき丸二盗、大城三振

【西】秋山死球、源田の二ゴロで秋山二封、外崎二飛、山川の左中間安打で源田一挙三進、森二ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】阿部四球、若林中飛、陽岱鋼四球で阿部二進、炭谷の一前バントで阿部三進、陽岱鋼二進、亀井三振

【西】中村中前安打、栗山捕邪飛、木村三直、金子侑遊ゴロ 力投する桜井俊貴

◇３回（両軍０）

【巨】坂本勇右飛、丸左飛、岡本三ゴロ

【西】秋山右飛、源田四球、外崎のとき源田二盗、外崎の三ゴロで源田三進、山川三ゴロ

◇４回（巨３、西０）

【西】森中飛、中村、栗山ともに三振

◇５回（巨２、西０）

【西】（一塁岡本、三塁ビヤヌエバ）木村三振、金子侑遊飛、秋山右前安打、源田遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【巨】炭谷三振、亀井投ゴロ、坂本勇右前安打、丸遊邪飛

【西】（左翼重信）外崎二ゴロ、山川死球、森四球で山川二進、中村三ゴロ併殺打

◇７回（巨２、西１）

【巨】（投手粟津）岡本中前安打、ビヤヌエバ二飛、阿部の左中間二塁打で岡本三進、若林の左前安打で岡本、加藤ともに生還、陽岱鋼投ゴロ併殺打

【西】栗山三ゴロ、木村左中間３号本塁打、金子侑遊ゴロ、秋山右飛

◇８回（両軍０）

【巨】炭谷遊ゴロ、重信中前安打、坂本勇右飛、丸四球で重信二進（丸の代走山本）、岡本の遊ゴロで山本二封

【西】（投手宮国、遊撃山本、中堅加藤）源田四球、外崎二直で源田飛び出すも、二塁若林が失策し源田一挙三進、山川三振、森三ゴロ

◇９回（巨０、西１）

【巨】（投手森脇、捕手岡田）ビヤヌエバ中前安打、加藤二飛、若林、陽岱鋼ともに三振