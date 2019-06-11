【巨人】”ブルペンデー”の西武に３安打完封負け…試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 西武４―０巨人（１１日・メットライフドーム）

巨人は”ブルペンデー”の西武投手陣に散発３安打と抑え込まれ完封負け。交流戦３カード目で初めて初戦を落とした。

先発の今村は６回９安打４失点。初回、２死一塁で山川の中安打をセンター丸がファンブルし先制を許した。４回、５回は２イニング連続で３者凡退に抑えたものの、６回に崩れた。

無死一、二塁から中村の右越え適時二塁打で追加点を奪われると、なおも１死二、三塁でメヒアに左前２点適時打を許し、粘りきれなかった。

打線は西武投手陣の前に沈黙。西武は当初、先発予定だった今井が発熱のため登板を回避。短いイニングの継投策”ブルペンデー”。先発の佐野には４回１安打。２番手のマーティンにも３回１安打と封じられた。８回は平井、９回は増田に無失点でつながれた。

【試合経過】

◇１回（巨０、西１）

【巨】亀井左飛、坂本勇右飛、丸一ゴロ

【西】秋山三振、源田中前安打、外崎遊直、山川の中前安打で源田一挙三進、中堅丸の失策で源田生還、森の右前安打で山川二進、中村三ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】岡本三振、大城右飛、陽岱鋼三振

【西】栗山右前安打、メヒア右飛、愛斗の中前安打で栗山二進、秋山の中飛で栗山三進、愛斗二進、源田遊ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】ビヤヌエバ左飛、若林、小林ともに遊ゴロ

【西】外崎右飛、山川四球、森二直、中村三ゴロ

◇４回（両軍０）

【巨】亀井遊飛、坂本勇四球、丸の左前安打で坂本勇二進、岡本遊ゴロ併殺打

【西】栗山遊ゴロ、メヒア三ゴロ、愛斗遊ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】（投手マーティン）大城左飛、陽岱鋼四球、ビヤヌエバ三ゴロ併殺打

【西】秋山三振、源田遊ゴロ、外崎三振

◇６回（巨０、西３）

【巨】若林四球、小林の一前バントで若林二進、亀井、坂本勇ともに三振

◇７回（両軍０）

【西】（投手沢村）源田右前安打、外崎遊ゴロ併殺打、山川二飛

◇８回（両軍０）

【巨】（投手平井）若林左飛、小林の代打重信三振、亀井左中間二塁打、坂本勇四球で一、二塁、丸遊ゴロ

◇９回（巨０、西Ｘ）