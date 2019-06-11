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【巨人】”ブルペンデー”の西武に３安打完封負け…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
試合を見つめる原監督（カメラ・泉　貫太）
試合を見つめる原監督（カメラ・泉　貫太）

◆日本生命セ・パ交流戦　西武４―０巨人（１１日・メットライフドーム）

　巨人は”ブルペンデー”の西武投手陣に散発３安打と抑え込まれ完封負け。交流戦３カード目で初めて初戦を落とした。

　先発の今村は６回９安打４失点。初回、２死一塁で山川の中安打をセンター丸がファンブルし先制を許した。４回、５回は２イニング連続で３者凡退に抑えたものの、６回に崩れた。

　無死一、二塁から中村の右越え適時二塁打で追加点を奪われると、なおも１死二、三塁でメヒアに左前２点適時打を許し、粘りきれなかった。

　打線は西武投手陣の前に沈黙。西武は当初、先発予定だった今井が発熱のため登板を回避。短いイニングの継投策”ブルペンデー”。先発の佐野には４回１安打。２番手のマーティンにも３回１安打と封じられた。８回は平井、９回は増田に無失点でつながれた。

　【試合経過】

　◇１回（巨０、西１）

　【巨】亀井左飛、坂本勇右飛、丸一ゴロ

　【西】秋山三振、源田中前安打、外崎遊直、山川の中前安打で源田一挙三進、中堅丸の失策で源田生還、森の右前安打で山川二進、中村三ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本三振、大城右飛、陽岱鋼三振

　【西】栗山右前安打、メヒア右飛、愛斗の中前安打で栗山二進、秋山の中飛で栗山三進、愛斗二進、源田遊ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】ビヤヌエバ左飛、若林、小林ともに遊ゴロ

　【西】外崎右飛、山川四球、森二直、中村三ゴロ

　◇４回（両軍０）

　【巨】亀井遊飛、坂本勇四球、丸の左前安打で坂本勇二進、岡本遊ゴロ併殺打

　【西】栗山遊ゴロ、メヒア三ゴロ、愛斗遊ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【巨】（投手マーティン）大城左飛、陽岱鋼四球、ビヤヌエバ三ゴロ併殺打

　【西】秋山三振、源田遊ゴロ、外崎三振

　◇６回（巨０、西３）

　【巨】若林四球、小林の一前バントで若林二進、亀井、坂本勇ともに三振

　【西】山川中前安打、森の右前安打で山川二進、中村の右越二塁打で山川生還、森三進、栗山投ゴロ、メヒアの左前安打で森、中村ともに生還、愛斗遊飛、秋山二ゴロ

  • ６回４失点で降板した今村（カメラ・清水　武）

    ６回４失点で降板した今村（カメラ・清水　武）

　◇７回（両軍０）

　【巨】（左翼金子侑）丸死球、岡本左飛、大城の右越二塁打で丸三進、陽岱鋼、ビヤヌエバともに三振

  • ７回１死一塁、右中間へ二塁打を放つ大城卓三（カメラ・泉　貫太）

    ７回１死一塁、右中間へ二塁打を放つ大城卓三（カメラ・泉　貫太）

　【西】（投手沢村）源田右前安打、外崎遊ゴロ併殺打、山川二飛

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手平井）若林左飛、小林の代打重信三振、亀井左中間二塁打、坂本勇四球で一、二塁、丸遊ゴロ

　【西】（捕手大城、左翼重信、右翼亀井）森左中間二塁打、中村三ゴロ、金子侑四球で一、二塁、メヒア三振、愛斗捕邪飛

  • ８回２死一、二塁、愛斗の捕邪飛をスライディングキャッチする大城

    ８回２死一、二塁、愛斗の捕邪飛をスライディングキャッチする大城

　◇９回（巨０、西Ｘ）

　【巨】（投手増田）岡本遊直、大城、沢村の代打阿部ともに三振

試合詳細
試合を見つめる原監督（カメラ・泉　貫太）
６回４失点で降板した今村（カメラ・清水　武）
７回１死一塁、右中間へ二塁打を放つ大城卓三（カメラ・泉　貫太）
８回２死一、二塁、愛斗の捕邪飛をスライディングキャッチする大城
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