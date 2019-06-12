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６月１１日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

６月１３日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
9.7 若潮 4.44 19.12 14.58 1.56

６月１３日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 3.33 3.05 2.22 2.10 11.06 3.45
16.30 16.03 15.22 15.12 - 16.45
干潮 10.37 9.57 9.03 8.51 5.06 10.19
22.07 21.28 21.02 20.51 18.10 22.29
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 二木島
寺　島 		マルヒサ渡船
0597・87局0148 		グレ 41 1 四日市市の浅治洋岳氏　フカセ釣り　水温２２・５度　９日
和歌山 すさみ
カツオ島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		イシダイ 40～45 2 大阪の北田氏　餌ウニ　エビ島で尾上氏グレ３２～３６センチ４尾
イシガキダイ 35 4
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		イシダイ - - 午後便で５０～６５センチのイシダイ釣れている　午前便は良型イサギが楽しめる
イサギ - -
三重 島勝浦
沖　合 		愛昌丸
0597・39局0285 		イサギ - - ２８～３９センチの良型イサギやグレを中心にマダイやアジなど五目釣り楽しめる
マダイ - -
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ - - ２７～３８センチの麦わらイサギと３８～４１センチの良型サバが釣れていた　天秤４本バリ
サバ - -
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ 30～46 9 大阪の南氏　タイサビキ仕掛け　ハリス４号　グレ７号　３５号
アジ 40～43 3
和歌山 初島
沖ノ島沖 		南村渡船
0737・83局3730 		マルアジ - - ２７～３５センチのマルアジと３２～４５センチのサバ好調に釣れていた　船頭仕掛け手釣り
サバ - -
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ - - 重量０．３～２キロのマダコが多い人２０匹以上釣れている　別便マダイ釣りも順調
マダイ - -
明石 東二見
江井ケ島沖 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～60 13 神戸市の小笹氏　重量０・３～２キロ　タコジグ　乗り順調　
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		ムギイカ - - 半夜便と深夜便で胴長１８～２５センチが多い人１００匹以上釣れていた　今後も期待
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		イサギ 25～36 40 豊中市の田中氏３人　他ウマヅラなど　天秤仕掛け　１０日
アジ 35～42 13
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		スルメイカ - - マイカ交じりにスルメイカ乗り順調　日中はマアジやチダイ・レンコなど
マアジ - -
鳴門 堂ノ浦
５号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ 28～45 7 高松市の神内氏　１．３メートル　ハリス１．２号　チヌ３号　５Ｂ　オキアミ
福井 仏谷
双児島イカダ 		奥城丸渡船
0770・52局2845 		アジ 22～28 57 岡崎市の酒井利宣氏２人　２．４メートル　サビキ１５号　餌アミエビ　
サンバソウ 20～24 9
福井 若狭本郷
岡津イカダ 		田中渡船
0770・77局2789 		チヌ 46 1 京都市の斉藤氏　１．６メートル　ハリス２号　チヌ４号　餌アケミ半貝
福井 音海
潜水艦イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		スズキ 75 1 豊中市の山崎氏　岩田氏２人アジ１５～２０センチ６０尾他　１０日
京都 久美浜
宮崎沖カセ他 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ - - アケミ貝やサナギなどの餌で２５～４５センチが釣れている　ハネやマゴチなども
大阪 南港
新波止 		丸高渡船
06・6613局1075 		マアジ 19～21 20 大阪市の山路氏　サビキと探り釣り　アミエビとキビナゴ
ガシラ 16～23 8
神戸 平磯海づり公園
８番テント東寄 		公園事務所
078・753局3973 		マダイ 37～40 2 神戸市の村田氏　シラサエビ１０日藤田氏ガシラ２７・５センチ
岡山 吉野川
支流梶並川 		右手養魚Ｃ
0868・77局2071 		アマゴ・ニジマス 18～24 45 小野市の河島宏氏　４．５メートル　アマゴ６号　イクラとブドウ虫
三重 長瀬太郎生川
糀屋橋上流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 12～18 26 京都市の長谷川慎二氏　狐６号４本　水温１９度　５センチ減水
和歌山 有田川ダム上流
梁瀬大橋周辺 		民宿花園館
0737・26局0063 		アユ 14～17 30 橋本市の泉谷氏　８．５メートル　水中糸０・０１号　秀尖６号４本
和歌山 有田川ダム上流
板　尾 		津本レストラン
0737・26局0103 		アユ 15～19.5 25 岸和田市の南孝一氏　水中糸０・０５号　セッカ６．５号４本
和歌山 貴志川
昭和橋周辺 		漁協組
073・495局2114 		アユ 13～19 16 海南市の阪中氏　８．５メートル　水中糸０・０７号　狐６．５号４本　１０日
滋賀 安曇川朽木
弁天瀬他 		漁協組
0740・38局2541 		アユ - - １１日午後１時半現在本流の水位は５センチ減、支流は３センチ高　ともに濁りなし　
京都 美山川
田歌野口橋 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 11～17 63 綾部市の杉本正明氏　水中糸０・１５号　狐５．５号４本　１０日
西池
４２　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 36.5以下 47 堺市の中野喜介氏　２．１メートル　スレ３号　トントン　ウドン
八尾 中セ池
北土手西寄南向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 44.3以下 41 松原市の上田氏　３メートル　スレ４号　トントン　大助８枚

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