６月１１日の釣果速報（関西）

６月１３日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|9.7
|若潮
|4.44
|19.12
|14.58
|1.56
６月１３日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|3.33
|3.05
|2.22
|2.10
|11.06
|3.45
|16.30
|16.03
|15.22
|15.12
|-
|16.45
|干潮
|10.37
|9.57
|9.03
|8.51
|5.06
|10.19
|22.07
|21.28
|21.02
|20.51
|18.10
|22.29
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|三重
| 二木島
寺 島
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|グレ
|41
|1
|四日市市の浅治洋岳氏 フカセ釣り 水温２２・５度 ９日
|磯
|和歌山
| すさみ
カツオ島
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|イシダイ
|40～45
|2
|大阪の北田氏 餌ウニ エビ島で尾上氏グレ３２～３６センチ４尾
|イシガキダイ
|35
|4
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イシダイ
|-
|-
|午後便で５０～６５センチのイシダイ釣れている 午前便は良型イサギが楽しめる
|イサギ
|-
|-
|沖
|三重
| 島勝浦
沖 合
| 愛昌丸
0597・39局0285
|イサギ
|-
|-
|２８～３９センチの良型イサギやグレを中心にマダイやアジなど五目釣り楽しめる
|マダイ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|-
|-
|２７～３８センチの麦わらイサギと３８～４１センチの良型サバが釣れていた 天秤４本バリ
|サバ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|30～46
|9
|大阪の南氏 タイサビキ仕掛け ハリス４号 グレ７号 ３５号
|アジ
|40～43
|3
|沖
|和歌山
| 初島
沖ノ島沖
| 南村渡船
0737・83局3730
|マルアジ
|-
|-
|２７～３５センチのマルアジと３２～４５センチのサバ好調に釣れていた 船頭仕掛け手釣り
|サバ
|-
|-
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|重量０．３～２キロのマダコが多い人２０匹以上釣れている 別便マダイ釣りも順調
|マダイ
|-
|-
|沖
|明石
| 東二見
江井ケ島沖
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～60
|13
|神戸市の小笹氏 重量０・３～２キロ タコジグ 乗り順調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|ムギイカ
|-
|-
|半夜便と深夜便で胴長１８～２５センチが多い人１００匹以上釣れていた 今後も期待
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|イサギ
|25～36
|40
|豊中市の田中氏３人 他ウマヅラなど 天秤仕掛け １０日
|アジ
|35～42
|13
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|スルメイカ
|-
|-
|マイカ交じりにスルメイカ乗り順調 日中はマアジやチダイ・レンコなど
|マアジ
|-
|-
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
５号カセ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|28～45
|7
|高松市の神内氏 １．３メートル ハリス１．２号 チヌ３号 ５Ｂ オキアミ
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 奥城丸渡船
0770・52局2845
|アジ
|22～28
|57
|岡崎市の酒井利宣氏２人 ２．４メートル サビキ１５号 餌アミエビ
|サンバソウ
|20～24
|9
|カ
|福井
| 若狭本郷
岡津イカダ
| 田中渡船
0770・77局2789
|チヌ
|46
|1
|京都市の斉藤氏 １．６メートル ハリス２号 チヌ４号 餌アケミ半貝
|カ
|福井
| 音海
潜水艦イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|スズキ
|75
|1
|豊中市の山崎氏 岩田氏２人アジ１５～２０センチ６０尾他 １０日
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ他
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|-
|-
|アケミ貝やサナギなどの餌で２５～４５センチが釣れている ハネやマゴチなども
|波
|大阪
| 南港
新波止
| 丸高渡船
06・6613局1075
|マアジ
|19～21
|20
|大阪市の山路氏 サビキと探り釣り アミエビとキビナゴ
|ガシラ
|16～23
|8
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
８番テント東寄
| 公園事務所
078・753局3973
|マダイ
|37～40
|2
|神戸市の村田氏 シラサエビ１０日藤田氏ガシラ２７・５センチ
|渓
|岡山
| 吉野川
支流梶並川
| 右手養魚Ｃ
0868・77局2071
|アマゴ・ニジマス
|18～24
|45
|小野市の河島宏氏 ４．５メートル アマゴ６号 イクラとブドウ虫
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
糀屋橋上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|12～18
|26
|京都市の長谷川慎二氏 狐６号４本 水温１９度 ５センチ減水
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
梁瀬大橋周辺
| 民宿花園館
0737・26局0063
|アユ
|14～17
|30
|橋本市の泉谷氏 ８．５メートル 水中糸０・０１号 秀尖６号４本
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
板 尾
| 津本レストラン
0737・26局0103
|アユ
|15～19.5
|25
|岸和田市の南孝一氏 水中糸０・０５号 セッカ６．５号４本
|川
|和歌山
| 貴志川
昭和橋周辺
| 漁協組
073・495局2114
|アユ
|13～19
|16
|海南市の阪中氏 ８．５メートル 水中糸０・０７号 狐６．５号４本 １０日
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
弁天瀬他
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|-
|-
|１１日午後１時半現在本流の水位は５センチ減、支流は３センチ高 ともに濁りなし
|川
|京都
| 美山川
田歌野口橋
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|11～17
|63
|綾部市の杉本正明氏 水中糸０・１５号 狐５．５号４本 １０日
|池
|堺
| 西池
４２ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|36.5以下
|47
|堺市の中野喜介氏 ２．１メートル スレ３号 トントン ウドン
|池
|八尾
| 中セ池
北土手西寄南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|44.3以下
|41
|松原市の上田氏 ３メートル スレ４号 トントン 大助８枚