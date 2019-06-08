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“エロツヨ”中井りん、“仮面女子”川村虹花ら計量クリア…出場選手計量結果

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# 格闘技
ＪＥＷＥＬＳ２４に出場する選手たち
ＪＥＷＥＬＳ２４に出場する選手たち

◆ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２４（９日・新宿ＦＡＣＥ）

　９日に新宿ＦＡＣＥで開催される「ｓｋｙｔｉｃｋｅｔ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２４」の前日計量が８日、東京都内で行われ、初参戦の“エロツヨ”中井りん（３２）＝修斗道場四国＝ら１８選手が計量をパスした。

　第３試合の藤田翔子＝リバーサルジム新宿ＭＥ．ＷＥ＝と、ローリ＝ＨＩＤＥ’Ｓ　ＫＩＣＫ＝はアマチュアルールのため当日計量が行われる。

　【出場選手計量結果】

　▽第１試合　ストロー級
　山口さゆり（５２．６５キロ）―あい（５２．３５キロ）

　▽第２試合　４９キロ以下
　國保小枝（４８．６キロ）―永尾音波（４８．８５キロ）

　▽第３試合　バンタム級アマチュアＫＩＣＫルール（当日計量）
　藤田翔子―ローリ

　▽第４試合　ストロー級
　ジェット・イズミ（５２．４キロ）―ダンプリョーコ（５２．３５キロ）

　▽第５試合　ミクロ級
　山崎桃子（４３．９キロ）―武井藍（４３．５５キロ）

　▽第６試合　アトム級
　青野ひかる（４８．１キロ）―檜山美樹子（４７．８５キロ）

　▽第７試合　５１キロ以下
　川村虹花（５０．７５キロ）―ＭＡＯ（５０．７キロ）

　▽第８試合　ストロー級
　長野美香（５１．８キロ）―本野美樹（５２．７キロ）

　▽第９試合　４９キロ以下
　富松恵美（４８．７５キロ）―古瀬美月（４９キロ）

　▽第１０試合　５８キロ以下
　中井りん（５７．７）―ゲオチャイ（５７．５キロ）

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