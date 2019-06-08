“エロツヨ”中井りん、“仮面女子”川村虹花ら計量クリア…出場選手計量結果

◆ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ２４（９日・新宿ＦＡＣＥ）
９日に新宿ＦＡＣＥで開催される「ｓｋｙｔｉｃｋｅｔ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ２４」の前日計量が８日、東京都内で行われ、初参戦の“エロツヨ”中井りん（３２）＝修斗道場四国＝ら１８選手が計量をパスした。
第３試合の藤田翔子＝リバーサルジム新宿ＭＥ．ＷＥ＝と、ローリ＝ＨＩＤＥ’Ｓ ＫＩＣＫ＝はアマチュアルールのため当日計量が行われる。
【出場選手計量結果】
▽第１試合 ストロー級
山口さゆり（５２．６５キロ）―あい（５２．３５キロ）
▽第２試合 ４９キロ以下
國保小枝（４８．６キロ）―永尾音波（４８．８５キロ）
▽第３試合 バンタム級アマチュアＫＩＣＫルール（当日計量）
藤田翔子―ローリ
▽第４試合 ストロー級
ジェット・イズミ（５２．４キロ）―ダンプリョーコ（５２．３５キロ）
▽第５試合 ミクロ級
山崎桃子（４３．９キロ）―武井藍（４３．５５キロ）
▽第６試合 アトム級
青野ひかる（４８．１キロ）―檜山美樹子（４７．８５キロ）
▽第７試合 ５１キロ以下
川村虹花（５０．７５キロ）―ＭＡＯ（５０．７キロ）
▽第８試合 ストロー級
長野美香（５１．８キロ）―本野美樹（５２．７キロ）
▽第９試合 ４９キロ以下
富松恵美（４８．７５キロ）―古瀬美月（４９キロ）
▽第１０試合 ５８キロ以下
中井りん（５７．７）―ゲオチャイ（５７．５キロ）