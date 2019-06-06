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【巨人】若林先制打＆岡本決勝１０号ソロで桜井２勝目…楽天戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人

◆日本生命セ・パ交流戦　楽天１―２巨人（６日・楽天生命パーク）

　巨人は今季初スタメンで８番・二塁に入った若林晃弘内野手（２５）が２回にプロ初打点となる先制打。４回に追いつかれるが、６回に岡本和真内野手（２２）の２年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロ。１１６３日ぶり先発となった桜井俊貴投手（２５）は６回２／３を３安打１失点と好投し、プロ入り初の先発勝利となる今季２勝目を挙げた。

　◇１回（両軍０）

　【巨】亀井左飛、丸二ゴロ、坂本勇二直

　【楽】茂木の遊ゴロを坂本勇が一塁に悪送球し茂木二進、島内の遊ゴロで茂木三進、浅村中飛、ウィーラー三振

  • 今季初先発し好投した桜井俊貴

    今季初先発し好投した桜井俊貴

　◇２回（巨１、楽０）

　【巨】阿部右前安打、岡本の左前安打で阿部二進、大城三振、ビヤヌエバの右犠飛で阿部三進、若林の左前安打で阿部生還、岡本二進、炭谷のとき暴投で岡本三進、若林二進、炭谷一飛

  • ２回２死一、三塁、左前に先制適時打を放つ若林

    ２回２死一、三塁、左前に先制適時打を放つ若林

　【楽】銀次中飛、ブラッシュ三振、渡辺佳二飛

　◇３回（両軍０）

　【巨】亀井中飛、丸遊飛、坂本勇遊ゴロ

　【楽】辰己捕邪飛、堀内右飛、茂木三ゴロ

　◇４回（巨０、楽１）

　【巨】阿部遊飛、岡本三振、大城一ゴロ

　【楽】島内一ゴロ、浅村四球、ウィーラーの左前安打で浅村二進、銀次右飛、ブラッシュ四球で満塁、渡辺佳押し出し四球で浅村生還、なお満塁、辰己三振

　◇５回（両軍０）

　【巨】ビヤヌエバ左飛、若林左前安打、炭谷の二ゴロで若林二封、亀井の中前安打で炭谷二進、丸一ゴロ

　【楽】堀内左前安打、茂木三振、島内左飛、浅村三振

　◇６回（巨１、楽０）

　【巨】坂本勇三振、阿部一飛、岡本右越１０号本塁打、大城右飛

  • ６回２死、豪快な勝ち越し弾を放ち、ビヤヌエバとハイタッチを交わす岡本和真

    ６回２死、豪快な勝ち越し弾を放ち、ビヤヌエバとハイタッチを交わす岡本和真

　【楽】ウィーラー、銀次ともに三振、ブラッシュ捕邪飛

　◇７回（両軍０）

　【巨】ビヤヌエバ二ゴロ、若林投ゴロ、炭谷三振

　【楽】（一塁岡本、左翼亀井、右翼陽岱鋼）渡辺佳三振、辰己右翼線二塁打、堀内の二ゴロで辰己三進、（投手高木）茂木二ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手森原）亀井三振、丸遊飛、坂本勇三振

　【楽】（投手森福）島内一飛、（投手マシソン）浅村右翼線二塁打、ウィーラー二飛、銀次の右前安打で浅村三進、ブラッシュ三振

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手高梨）阿部の代打ゲレーロ左飛、（投手青山）岡本右飛、陽岱鋼右前安打、ビヤヌエバ二飛

　【楽】（投手中川）渡辺佳、辰己の代打渡辺直、堀内の代打今江三者連続三振

試合詳細
今季初先発し好投した桜井俊貴
２回２死一、三塁、左前に先制適時打を放つ若林
６回２死、豪快な勝ち越し弾を放ち、ビヤヌエバとハイタッチを交わす岡本和真
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