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日米大学野球代表候補にドラ１候補右腕の明大・森下ら４４人

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
明大・森下暢仁
明大・森下暢仁

　全日本大学野球連盟は６日、第４３回日米大学野球選手権大会（７月１６日開幕・神宮など）に出場する大学日本代表の選考合宿参加選手として、今秋ドラフト１位候補右腕の明大・森下暢仁（まさと、４年）ら４４人を発表した。

　全日本大学野球選手権（１０日開幕・神宮、東京Ｄ）の出場選手から最大６人を追加招集。合宿は２１～２３日までバッティングパレス相石ひらつかで行い、代表２４人に絞り込む。選考合宿参加選手は以下の通り。

【右投手】

苫小牧駒大・伊藤大海（３年＝駒大苫小牧）

東北福祉大・津森宥紀（４年＝和歌山東）

仙台大・宇田川優希（３年＝八潮南）

明大・森下暢仁（４年＝大分商）

立大・中川颯（３年＝桐光学園）

東洋大・村上頌樹（３年＝智弁学園）

亜大・内間拓馬（３年＝宜野座）

日体大・吉田大喜（４年＝大冠）

日体大・北山比呂（４年＝横浜）

東海大・小郷賢人（３年＝関西）

【左投手】

慶大・佐藤宏樹（３年＝大館鳳鳴）

法大・新井悠太朗（４年＝折尾愛真）

立大・田中誠也（４年＝大阪桐蔭）

早大・早川隆久（３年＝木更津総合）

筑波大・佐藤隼輔（２年＝仙台）

天理大・森浦大輔（３年＝天理）

【捕手】

上武大・古川裕大（３年＝久留米商）

慶大・郡司裕也（４年＝仙台育英）

早大・小藤翼（４年＝日大三）

東洋大・佐藤都志也（４年＝聖光学院）

東海大・海野隆司（４年＝関西）

【内野手】

法大・相馬優人（４年＝高崎健康福祉大高崎）

中大・牧秀悟（３年＝松本第一）

亜大・田中幹也（１年＝東海大菅生）

国際武道大・勝俣翔貴（４年＝東海大菅生）

慶大・柳町達（４年＝慶応）

法大・安本竜二（４年＝静岡）

早大・福岡高輝（４年＝川越東）

筑波大・篠原涼（４年＝敦賀気比）

桐蔭横浜大・渡部健人（３年＝日本ウェルネス）

近大・佐藤輝明（３年＝仁川学院）

東北福祉大・元山飛優（３年＝佐久長聖）

国学院大・小川龍成（３年＝前橋育英）

関大・野口智哉（２年＝鳴門渦潮）

九産大・児玉亮涼（３年＝文徳）

【外野手】

東海大札幌・赤尾光祐（３年＝東海大相模）

国際武道大・豊田寛（４年＝東海大相模）

慶大・正木智也（２年＝慶応）

明大・丸山和郁（２年＝前橋育英）

法大・宇草孔基（４年＝常総学院）

中大・森下翔太（１年＝東海大相模）

神奈川大・梶原昂希（２年＝大分雄城台）

同大・小川晃太朗（３年＝龍谷大平安）

近大・竹村陸（４年＝神戸国際大付）

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