【巨人】接戦落とし連勝３で止まる…楽天戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 楽天４―２巨人（５日・楽天生命パーク）

巨人は２―２同点の８回、１死満塁で鍬原が押し出し死球で勝ち越しを許すと、なおも２死満塁で四球を与え接戦を落とした。

打線は０―２の６回、坂本勇のセ・リーグ最速２０号ソロと８回１死一、三塁から岡本の適時内野安打で同点に追い付く粘りを見せたが、終盤の継投が誤算だった。

今季初先発の田口は４回２失点。２番手の宮国は２回無失点と力投した。しかし、８回に落とし穴。田原、吉川光、鍬原で１イニング４四死球と自滅。連勝は３でストップした。

【試合経過】

◇１回（両軍０）

【巨】亀井三振、丸中前安打、坂本勇三振、阿部一ゴロ

【楽】茂木左飛、島内三ゴロ、浅村三振

◇２回（巨０、楽１）

【巨】大城左飛、岡本一邪飛、ビヤヌエバ四球、山本三振

【楽】ウィーラー三ゴロ、銀次三振、ブラッシュ左中間二塁打、渡辺佳の左前安打でブラッシュ一挙生還、辰己の右前安打で渡辺佳一挙三進、堀内一ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】小林遊ゴロ、亀井右前安打、丸右飛、坂本勇の右前安打で亀井一挙三進、阿部三振

【楽】茂木左前安打、島内の二塁内野安打で茂木一挙三進、浅村四球で満塁、ウィーラーの三ゴロで島内三封、茂木本塁狙うもタッチアウト（記録は併殺打）、銀次右飛

◇４回（巨０、楽１）

【巨】大城遊ゴロ、岡本三振、ビヤヌエバ四球、山本三振

【楽】ブラッシュ三振、渡辺佳中前安打、辰己の一ゴロが野選となり渡辺佳二進、堀内三振、茂木の右前安打で渡辺佳一挙生還、辰己一挙三進、島内遊飛

◇５回（両軍０）

【巨】小林の代打ゲレーロ、亀井ともに右飛、丸二飛

【楽】（投手宮国、捕手大城、一塁岡本、左翼ゲレーロ）浅村四球、ウィーラー遊ゴロ併殺打、銀次遊飛

◇６回（巨１、楽０）

【巨】坂本勇左中間２０号本塁打、（投手高梨）阿部中飛、大城三振、岡本左前安打、（投手森原）ビヤヌエバ一飛

【楽】ブラッシュ三振、渡辺佳左前安打、辰己三振、堀内左飛

◇７回（両軍０）

【巨】（投手宋家豪）山本の代打重信左飛、ゲレーロ左中間二塁打、亀井左飛、丸一ゴロ

【楽】（投手高木、二塁増田大、右翼重信）茂木中飛、島内二ゴロ、（投手田原）浅村中飛

◇８回（巨１、楽２）

【巨】（投手ブセニッツ）坂本勇右飛、阿部右前安打（代走若林）、大城の投手内野安打で若林一挙三進、岡本の遊撃内野安打で若林生還、大城二進、ビヤヌエバ遊ゴロ併殺打

【楽】（捕手炭谷）ウィーラー右飛、銀次左中間二塁打、ブラッシュ四球、（投手吉川光）渡辺佳四球で満塁、（投手鍬原）辰己押し出し死球で銀次生還、なお満塁、堀内一邪飛、（二塁走者渡辺佳に代走オコエ）茂木押し出し四球でブラッシュ生還、なお満塁、島内三振

◇９回（巨０、楽Ｘ）

【巨】（投手松井、三塁茂木、遊撃村林、左翼オコエ）重信三振、ゲレーロ三ゴロ、増田大三振