ＭＧＣは男子３１人、女子１２人が出場　瀬古リーダー「いよいよ始まるな」

２０年東京五輪マラソン代表選考会のＭＧＣ（マラソングランドチャンピオンシップ、９月１５日）出場選手発表会見が３日、都内で行われた。約２年間かけて行われたＭＧＣシリーズとワイルドカードによる出場権獲得選手は男子３４人、女子１５人。今秋のドーハ世界陸上（９月２７日開幕）代表に選出されたメンバーを除き、男子３１人、女子１２人が出場する。
男子は２時間５分５０秒の日本記録を持つ大迫傑（２７）＝ナイキ＝や前記録保持者の設楽悠太（２７）＝ホンダ＝らが名を連ねた。女子は５大会連続五輪出場を目指す福士加代子（３７）＝ワコール＝らが出場する。
代表３枠中２人を決める大一番は９月１５日、男子８時５０分、女子９時１０分にスタートする。
以下はＭＧＣ出場選手（円数字は年齢）。
【男子】
村沢明伸〈２８〉（日清食品グループ）
大迫傑〈２７〉（ナイキ）
上門大祐〈２５〉（大塚製薬）
竹ノ内佳樹〈２７〉（ＮＴＴ西日本）
園田隼〈３０〉（黒崎播磨）
設楽悠太〈２７〉（ホンダ）
井上大仁〈２６〉（ＭＨＰＳ）
木滑良〈２８〉（ＭＨＰＳ）
宮脇千博〈２７〉（トヨタ自動車）
山本憲二〈２９〉（マツダ）
佐藤悠基〈３２〉（日清食品グループ）
中村匠吾〈２６〉（富士通）
岡本直己〈３５〉（中国電力）
谷川智浩〈３０〉（コニカミノルタ）
大塚祥平〈２４〉（九電工）
中本健太郎〈３６〉（安川電機）
服部勇馬〈２５〉（トヨタ自動車）
福田穣〈２８〉（西鉄）
橋本崚〈２５〉（ＧＭＯアスリーツ）
岩田勇治〈３１〉（ＭＨＰＳ）
堀尾謙介〈２２〉（トヨタ自動車）
今井正人〈３５〉（トヨタ自動車九州）
藤川拓也〈２６〉（中国電力）
山本浩之〈３３〉（コニカミノルタ）
河合代二〈２７〉（トーエネック）
藤本拓〈２９〉（トヨタ自動車）
神野大地〈２５〉（セルソース）
高久龍〈２６〉（ヤクルト）
荻野皓平〈２９〉（富士通）
一色恭志〈２４〉（ＧＭＯアスリーツ）
鈴木健吾〈２３〉富士通
【女子】
前田穂南〈２２〉（天満屋）
松田瑞生〈２４〉（ダイハツ）
安藤友香〈２５〉（ワコール）
関根花観〈２３〉（日本郵政グループ）
岩出玲亜〈２４〉（アンダーアーマー）
野上恵子〈３３〉（十八銀行）
鈴木亜由子〈２７〉（日本郵政グループ）
福士加代子〈３７〉（ワコール）
上原美幸〈２３〉（第一生命）
前田彩里〈２７〉（ダイハツ）
小原怜〈２８〉（天満屋）
一山麻緒〈２２〉（ワコール）