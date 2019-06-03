ＭＧＣは男子３１人、女子１２人が出場　瀬古リーダー「いよいよ始まるな」

２０年東京五輪マラソン代表選考会のＭＧＣ（マラソングランドチャンピオンシップ、９月１５日）出場選手発表会見が３日、都内で行われた。約２年間かけて行われたＭＧＣシリーズとワイルドカードによる出場権獲得選手は男子３４人、女子１５人。今秋のドーハ世界陸上（９月２７日開幕）代表に選出されたメンバーを除き、男子３１人、女子１２人が出場する。

男子は２時間５分５０秒の日本記録を持つ大迫傑（２７）＝ナイキ＝や前記録保持者の設楽悠太（２７）＝ホンダ＝らが名を連ねた。女子は５大会連続五輪出場を目指す福士加代子（３７）＝ワコール＝らが出場する。

代表３枠中２人を決める大一番は９月１５日、男子８時５０分、女子９時１０分にスタートする。

以下はＭＧＣ出場選手（円数字は年齢）。

【男子】

村沢明伸〈２８〉（日清食品グループ）

大迫傑〈２７〉（ナイキ）

上門大祐〈２５〉（大塚製薬）

竹ノ内佳樹〈２７〉（ＮＴＴ西日本）

園田隼〈３０〉（黒崎播磨）

設楽悠太〈２７〉（ホンダ）

井上大仁〈２６〉（ＭＨＰＳ）

木滑良〈２８〉（ＭＨＰＳ）

宮脇千博〈２７〉（トヨタ自動車）

山本憲二〈２９〉（マツダ）

佐藤悠基〈３２〉（日清食品グループ）

中村匠吾〈２６〉（富士通）

岡本直己〈３５〉（中国電力）

谷川智浩〈３０〉（コニカミノルタ）

大塚祥平〈２４〉（九電工）

中本健太郎〈３６〉（安川電機）

服部勇馬〈２５〉（トヨタ自動車）

福田穣〈２８〉（西鉄）

橋本崚〈２５〉（ＧＭＯアスリーツ）

岩田勇治〈３１〉（ＭＨＰＳ）

堀尾謙介〈２２〉（トヨタ自動車）

今井正人〈３５〉（トヨタ自動車九州）

藤川拓也〈２６〉（中国電力）

山本浩之〈３３〉（コニカミノルタ）

河合代二〈２７〉（トーエネック）

藤本拓〈２９〉（トヨタ自動車）

神野大地〈２５〉（セルソース）

高久龍〈２６〉（ヤクルト）

荻野皓平〈２９〉（富士通）

一色恭志〈２４〉（ＧＭＯアスリーツ）

鈴木健吾〈２３〉富士通

【女子】

前田穂南〈２２〉（天満屋）

松田瑞生〈２４〉（ダイハツ）

安藤友香〈２５〉（ワコール）

関根花観〈２３〉（日本郵政グループ）

岩出玲亜〈２４〉（アンダーアーマー）

野上恵子〈３３〉（十八銀行）

鈴木亜由子〈２７〉（日本郵政グループ）

福士加代子〈３７〉（ワコール）

上原美幸〈２３〉（第一生命）

前田彩里〈２７〉（ダイハツ）

小原怜〈２８〉（天満屋）

一山麻緒〈２２〉（ワコール）