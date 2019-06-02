注 目
競馬予想は「馬トク」 プロ野球試合速報 報知SNS 阿部慎之助スペシャルページ
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 サッカー スポーツ ラグビーW杯 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル ライフ 釣り

【巨人】坂本、２打席連発　中川、回またぎ４セーブ…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
５回無死一塁、１９号勝ち越し２ランを放った坂本勇
５回無死一塁、１９号勝ち越し２ランを放った坂本勇

◆巨人３―１中日（２日・東京ドーム）

　巨人は「２番・遊撃」で先発出場した坂本勇が３回に同点１８号ソロ、５回に２打席連発となる勝ち越しの１９号２ランを放ち２連勝。先発・山口が７回を４安打１失点（自責１）で５勝目を挙げた。

　◇１回（中１、巨０）

　【中】遠藤右前安打、京田四球で遠藤二進、大島の一ゴロで遠藤三進、京田二進、ビシエド三振、高橋の三ゴロ失で遠藤生還、京田三進、阿部二ゴロ

　【巨】重信三振、坂本勇右飛、丸右前安打、岡本中飛

　◇２回（両軍０）

　【中】井領投ゴロ、加藤、ロメロともに三振

　【巨】大城右前安打、ビヤヌエバ四球で大城二進、山本の投前バントで大城三進、ビヤヌエバ二進、小林遊飛、山口三振

　◇３回（中０、巨１）

　【中】遠藤三振、京田左飛、大島三振

　【巨】重信左飛、坂本勇右越１８号本塁打、丸四球、岡本中飛、大城三振

  • ３回１死、坂本勇人が右翼席へソロ本塁打を放つ

    ３回１死、坂本勇人が右翼席へソロ本塁打を放つ

　◇４回（両軍０）

　【中】ビシエド二飛、高橋左翼線二塁打、阿部三振、井領二ゴロ

　【巨】ビヤヌエバ、山本ともに三振、小林死球、山口三振

　◇５回（中０、巨２）

　【中】加藤三振、ロメロ投ゴロ、遠藤二ゴロ

　【巨】重信右前安打、坂本勇左越１９号２ラン、丸中前安打、岡本遊ゴロ併殺打、大城中飛

  • ５回無死一塁、坂本勇人が２打席連続となる１９号勝ち越し２ランを放つ

    ５回無死一塁、坂本勇人が２打席連続となる１９号勝ち越し２ランを放つ

　◇６回（両軍０）

　【中】京田右翼線二塁打、大島遊ゴロ、ビシエド三振、高橋申告敬遠、阿部の代打亀沢一ゴロ

　【巨】（二塁亀沢）ビヤヌエバ、山本ともに左飛、小林四球、山口三振

　◇７回（両軍０）

　【中】井領、加藤の代打渡辺ともに右飛、ロメロの代打桂左前安打、遠藤二ゴロ

　【巨】（投手岡田、捕手桂）重信左飛、坂本勇四球、丸の二ゴロで坂本勇二進、岡本二ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【中】（投手高木）京田の遊ゴロを坂本勇が一塁悪送球、大島の二ゴロで京田二封、（投手田原）ビシエドの遊ゴロで大島二封、（投手中川、左翼重信、右翼陽岱鋼）亀沢左飛

  • ８回２死一、二塁、亀沢恭平の左飛をスライディングキャッチする重信

    ８回２死一、二塁、亀沢恭平の左飛をスライディングキャッチする重信

　【巨】（投手谷元）大城遊ゴロ、ビヤヌエバ左飛、山本遊ゴロ

　◇９回（中０、巨Ｘ）

　【中】（一塁ビヤヌエバ、三塁増田大）井領右飛、谷元の代打松井佑、桂ともに三振

試合詳細
５回無死一塁、１９号勝ち越し２ランを放った坂本勇
３回１死、坂本勇人が右翼席へソロ本塁打を放つ
５回無死一塁、坂本勇人が２打席連続となる１９号勝ち越し２ランを放つ
８回２死一、二塁、亀沢恭平の左飛をスライディングキャッチする重信
すべての写真を見る 4枚

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請