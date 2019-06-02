【巨人】坂本、２打席連発　中川、回またぎ４セーブ…中日戦試合経過

◆巨人３―１中日（２日・東京ドーム）
巨人は「２番・遊撃」で先発出場した坂本勇が３回に同点１８号ソロ、５回に２打席連発となる勝ち越しの１９号２ランを放ち２連勝。先発・山口が７回を４安打１失点（自責１）で５勝目を挙げた。
◇１回（中１、巨０）
【中】遠藤右前安打、京田四球で遠藤二進、大島の一ゴロで遠藤三進、京田二進、ビシエド三振、高橋の三ゴロ失で遠藤生還、京田三進、阿部二ゴロ
【巨】重信三振、坂本勇右飛、丸右前安打、岡本中飛
◇２回（両軍０）
【中】井領投ゴロ、加藤、ロメロともに三振
【巨】大城右前安打、ビヤヌエバ四球で大城二進、山本の投前バントで大城三進、ビヤヌエバ二進、小林遊飛、山口三振
◇３回（中０、巨１）
【中】遠藤三振、京田左飛、大島三振
◇４回（両軍０）
【中】ビシエド二飛、高橋左翼線二塁打、阿部三振、井領二ゴロ
【巨】ビヤヌエバ、山本ともに三振、小林死球、山口三振
◇５回（中０、巨２）
【中】加藤三振、ロメロ投ゴロ、遠藤二ゴロ
◇６回（両軍０）
【中】京田右翼線二塁打、大島遊ゴロ、ビシエド三振、高橋申告敬遠、阿部の代打亀沢一ゴロ
【巨】（二塁亀沢）ビヤヌエバ、山本ともに左飛、小林四球、山口三振
◇７回（両軍０）
【中】井領、加藤の代打渡辺ともに右飛、ロメロの代打桂左前安打、遠藤二ゴロ
【巨】（投手岡田、捕手桂）重信左飛、坂本勇四球、丸の二ゴロで坂本勇二進、岡本二ゴロ
◇８回（両軍０）
【中】（投手高木）京田の遊ゴロを坂本勇が一塁悪送球、大島の二ゴロで京田二封、（投手田原）ビシエドの遊ゴロで大島二封、（投手中川、左翼重信、右翼陽岱鋼）亀沢左飛
【巨】（投手谷元）大城遊ゴロ、ビヤヌエバ左飛、山本遊ゴロ
◇９回（中０、巨Ｘ）
【中】（一塁ビヤヌエバ、三塁増田大）井領右飛、谷元の代打松井佑、桂ともに三振