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６月１日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

６月３日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
29.2 大潮 4.46 19.07 4.38 18.51

６月３日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 6.06 5.41 5.07 4.56 2.51 6.36
19.24 19.09 18.28 18.21 13.13 19.47
干潮 0.17 12.31 11.46 11.36 7.36 0.52
12.57 - - 23.55 20.59 13.02
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 二木島
寺　島 		マルヒサ渡船
0597・87局0148 		イサギ 45 1 安城市の稲垣孝行氏　フカセ餌オキアミ　食い順調　３１日
カワハギ 25～28 2
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ 28～36 39 阪南市の野條敏夫氏　ハリス４号天秤４本バリ　餌アミエビ
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ 37～65 3 大阪の堀田氏　タイサビキ仕掛け　ハリス４号　グレ７号　３５号
アジ 40～41 4
和歌山 初島
沖ノ島沖 		南村渡船
0737・83局3730 		マルアジ 29～36 108 大阪市の中野譲二氏２人　シビコ５１と５２センチ　船頭仕掛け
サバ 38～42 23
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ 20～56 20 芦屋市の川辺氏　重量０．３～１．８キロ　餌イワシ　連日乗り好調
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		ムギイカ 18～25 94 海津市の森久幸氏　少ない人３０匹　ウルメイワシ多数　半夜
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		スルメイカ 16～24 60 大津市の奥地氏　スルメ少ない人２０匹　船中マイカ１２匹　
アジ 27～38 13
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		スルメイカ 15～25 220 大阪市の張田正司氏　少ない人１２０匹　スッテ３号　８０号
マダイ 55 1
福井 日引
沖　合 		釣宿　由幸
0770・76局1307 		アジ 30～38 91 京都市の岩本氏５人　マトウダイ２８～３５センチ３尾　オキアミ
マダイ 35～57 3
鳴門 堂ノ浦
１４号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		マイワシ 20～23 50 東大阪市の小西氏　サビキ　ハリス２号　アジ７号　アミエビ
アジ 20～21 50
福井 仏谷
双児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		メジロ 80 1 大阪市の大町氏２人　チヌ４５センチ　ハリス３号　メジロは生きアジ
マアジ 23～27 42
福井 仏谷
双児島イカダ 		奥城丸渡船
0770・52局2845 		チヌ 48 1 野洲市の中西勝樹氏　１．６メートル　ハリス１．５号　チヌ４号　オキアミ
福井 音海
潜水艦イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		アオリイカ 36 1 門真市の狩野氏３人　重量１・７４５キロ　マダコ１キロキス２５センチ
京都 久美浜
六本裏カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 40～44 2 豊中市の稲垣氏　ハリス１．５号　餌ボケ　宮崎沖で宇埜氏４７センチ
チヌ 33 1
大阪 南港
関電波止 		丸高渡船
06・6613局1075 		ブリ 106 1 東大阪の伊藤氏　セットアッパー　西村氏８６センチ松井氏８１センチ
神戸 平磯海づり公園
１番テント東寄 		公園事務所
078・753局3973 		ブリ 97 1 吹田の石破氏　記録賞　リーダー６号　バイブレーション
岐阜 板取川上流
洞戸運動公園前 		漁協組
0581・58局2134 		アユ 15～19 75 美濃市の本田秀実氏　水中糸０・０５号　狐６．５号４本　平水
和歌山 有田川ダム上流
杉野原 		民宿花園館
0737・26局0063 		アユ 12～18 26 高石市の太田一氏　水中糸０・１５号　楔６．５号３本　１５時迄
和歌山 有田川ダム上流
板尾上流 		津本レストラン
0737・26局0103 		アユ 15～19.5 23 大阪市の桑原英夫氏　９メートル　水中糸０・１７５号　一角６．５号３本
和歌山 有田川ダム上流
オートキャンプ場 		漁協組
0737・52局4863 		アユ 15～18 45 堺市の中井守氏　水中糸０・０５号　秀尖６．５号４本　１４時迄
滋賀 安曇川朽木
古川黒壁 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 11～16 40 奈良市の森井弘氏　７．５メートル　水中糸０・０６号　狐６．５号３本
滋賀 安曇川朽木
上岩瀬 		村上おとり店
0740・38局2524 		アユ 14～17.5 46 豊中市の後藤需氏　水中糸０・０７号　妃刃６．５号４本　正午迄
滋賀 安曇川朽木
水管橋上流 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 14～17 63 高槻の田中浩二氏　水中糸０・０３号　狐５号３本　チャラ瀬
京都 美山川
平屋大橋上流 		漁協組
0771・75局0210 		アユ 12～16 36 キングＦの西五辻康仲氏　水中糸０・０４号　スピード６．５号
京都 美山川
河鹿荘下流 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 12～16.5 37 香妃会の荒井幸夫氏　９メートル　水中糸０・０３号　一刀チラシ８号　
兵庫 千種川
中山堰堤下流 		藤井釣具店
0791・52局2460 		アユ 15～20 15 上郡町の香山卓美氏　水中糸０・０６号　一角６．５号３本　減水
西池
３６　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 45.2以下 15 藤井寺市の藤井氏　４．８メートル　スレ４号　２センチズラシ　ウドン
八尾 中セ池
東土手中央西向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 43.6以下 48 大阪市の森氏　３メートル　ハリス０．４号スレ４号　ウドン　大助８枚

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