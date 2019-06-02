６月１日の釣果速報（関西）

釣果
６月３日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|29.2
|大潮
|4.46
|19.07
|4.38
|18.51
６月３日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|6.06
|5.41
|5.07
|4.56
|2.51
|6.36
|19.24
|19.09
|18.28
|18.21
|13.13
|19.47
|干潮
|0.17
|12.31
|11.46
|11.36
|7.36
|0.52
|12.57
|-
|-
|23.55
|20.59
|13.02
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|三重
| 二木島
寺 島
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|イサギ
|45
|1
|安城市の稲垣孝行氏 フカセ餌オキアミ 食い順調 ３１日
|カワハギ
|25～28
|2
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|28～36
|39
|阪南市の野條敏夫氏 ハリス４号天秤４本バリ 餌アミエビ
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|37～65
|3
|大阪の堀田氏 タイサビキ仕掛け ハリス４号 グレ７号 ３５号
|アジ
|40～41
|4
|沖
|和歌山
| 初島
沖ノ島沖
| 南村渡船
0737・83局3730
|マルアジ
|29～36
|108
|大阪市の中野譲二氏２人 シビコ５１と５２センチ 船頭仕掛け
|サバ
|38～42
|23
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|20～56
|20
|芦屋市の川辺氏 重量０．３～１．８キロ 餌イワシ 連日乗り好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|ムギイカ
|18～25
|94
|海津市の森久幸氏 少ない人３０匹 ウルメイワシ多数 半夜
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|スルメイカ
|16～24
|60
|大津市の奥地氏 スルメ少ない人２０匹 船中マイカ１２匹
|アジ
|27～38
|13
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|スルメイカ
|15～25
|220
|大阪市の張田正司氏 少ない人１２０匹 スッテ３号 ８０号
|マダイ
|55
|1
|沖
|福井
| 日引
沖 合
| 釣宿 由幸
0770・76局1307
|アジ
|30～38
|91
|京都市の岩本氏５人 マトウダイ２８～３５センチ３尾 オキアミ
|マダイ
|35～57
|3
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１４号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|マイワシ
|20～23
|50
|東大阪市の小西氏 サビキ ハリス２号 アジ７号 アミエビ
|アジ
|20～21
|50
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|メジロ
|80
|1
|大阪市の大町氏２人 チヌ４５センチ ハリス３号 メジロは生きアジ
|マアジ
|23～27
|42
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 奥城丸渡船
0770・52局2845
|チヌ
|48
|1
|野洲市の中西勝樹氏 １．６メートル ハリス１．５号 チヌ４号 オキアミ
|カ
|福井
| 音海
潜水艦イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|アオリイカ
|36
|1
|門真市の狩野氏３人 重量１・７４５キロ マダコ１キロキス２５センチ
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|40～44
|2
|豊中市の稲垣氏 ハリス１．５号 餌ボケ 宮崎沖で宇埜氏４７センチ
|チヌ
|33
|1
|波
|大阪
| 南港
関電波止
| 丸高渡船
06・6613局1075
|ブリ
|106
|1
|東大阪の伊藤氏 セットアッパー 西村氏８６センチ松井氏８１センチ
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
１番テント東寄
| 公園事務所
078・753局3973
|ブリ
|97
|1
|吹田の石破氏 記録賞 リーダー６号 バイブレーション
|川
|岐阜
| 板取川上流
洞戸運動公園前
| 漁協組
0581・58局2134
|アユ
|15～19
|75
|美濃市の本田秀実氏 水中糸０・０５号 狐６．５号４本 平水
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
杉野原
| 民宿花園館
0737・26局0063
|アユ
|12～18
|26
|高石市の太田一氏 水中糸０・１５号 楔６．５号３本 １５時迄
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
板尾上流
| 津本レストラン
0737・26局0103
|アユ
|15～19.5
|23
|大阪市の桑原英夫氏 ９メートル 水中糸０・１７５号 一角６．５号３本
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
オートキャンプ場
| 漁協組
0737・52局4863
|アユ
|15～18
|45
|堺市の中井守氏 水中糸０・０５号 秀尖６．５号４本 １４時迄
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
古川黒壁
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|11～16
|40
|奈良市の森井弘氏 ７．５メートル 水中糸０・０６号 狐６．５号３本
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
上岩瀬
| 村上おとり店
0740・38局2524
|アユ
|14～17.5
|46
|豊中市の後藤需氏 水中糸０・０７号 妃刃６．５号４本 正午迄
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
水管橋上流
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|14～17
|63
|高槻の田中浩二氏 水中糸０・０３号 狐５号３本 チャラ瀬
|川
|京都
| 美山川
平屋大橋上流
| 漁協組
0771・75局0210
|アユ
|12～16
|36
|キングＦの西五辻康仲氏 水中糸０・０４号 スピード６．５号
|川
|京都
| 美山川
河鹿荘下流
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|12～16.5
|37
|香妃会の荒井幸夫氏 ９メートル 水中糸０・０３号 一刀チラシ８号
|川
|兵庫
| 千種川
中山堰堤下流
| 藤井釣具店
0791・52局2460
|アユ
|15～20
|15
|上郡町の香山卓美氏 水中糸０・０６号 一角６．５号３本 減水
|池
|堺
| 西池
３６ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|45.2以下
|15
|藤井寺市の藤井氏 ４．８メートル スレ４号 ２センチズラシ ウドン
|池
|八尾
| 中セ池
東土手中央西向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|43.6以下
|48
|大阪市の森氏 ３メートル ハリス０．４号スレ４号 ウドン 大助８枚