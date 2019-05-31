【巨人】大城の２戦連発＆坂本３安打も報われず３連敗…試合経過

◆巨人３―７中日（３１日・東京ドーム）
巨人は大城卓三が２戦連発を放ち、坂本勇が３安打猛打賞も、先発の高橋優貴が自己ワーストの５回途中６失点。３連敗を喫し、３カード連続の負け越しとなった。
◇１回（両軍１）
【中】京田中前安打、伊藤康の一ゴロ失で京田一挙三進、大島の右犠飛で京田生還、ビシエドの遊ゴロで伊藤康二進、高橋一ゴロ
【巨】亀井遊ゴロ、坂本勇左前安打、丸のとき坂本勇二盗、丸四球、岡本三振、大城の右前安打で坂本勇一挙生還、丸二進、ゲレーロ右飛
◇２回（両軍０）
【中】阿部右前安打、松井佑中飛、武山の三ゴロで阿部二封、柳の三ゴロで武山二封
【巨】山本右飛、炭谷、高橋ともに三振
◇３回（中３、巨０）
【中】京田三ゴロ、伊藤康中前安打、大島死球で伊藤康二進、ビシエド捕邪飛、高橋の左中間二塁打で伊藤康、大島一挙生還、阿部、松井佑ともに四球で満塁、武山死球で高橋生還、なお満塁、柳三振
【巨】亀井三振、坂本勇三ゴロ、丸三邪飛
◇４回（両軍０）
【中】京田二ゴロ、伊藤康遊ゴロ、大島投ゴロ
【巨】岡本三ゴロ、大城、ゲレーロともに四球で一、二塁、山本の遊ゴロで大城三封、ゲレーロ二進、炭谷三振
◇５回（中２、巨１）
【中】ビシエド左越７号本塁打、高橋右越４号本塁打、（投手桜井、捕手宇佐見）阿部中飛、松井佑右飛、武山二飛
【巨】宇佐見遊飛、亀井右翼線二塁打、坂本勇の右越二塁打で亀井生還、丸、岡本ともに右飛
◇６回（両軍０）
【中】柳三振、京田右越二塁打、伊藤康の二ゴロで京田三進、大島四球、ビシエドのとき大島二盗、ビシエド三振
【巨】大城右越３号本塁打、ゲレーロ三直、山本三振、桜井の代打田中俊一ゴロ
◇７回（両軍０）
【中】（投手田原、二塁田中俊）高橋遊ゴロ、阿部、松井佑ともに三振
【巨】（投手岡田、右翼遠藤）宇佐見の代打ビヤヌエバ三振、亀井中飛、（投手谷元）坂本勇、丸ともに左前安打で一、二塁、岡本四球で満塁、大城二ゴロ
◇８回（中１、巨０）
【中】（捕手大城、一塁岡本、三塁ビヤヌエバ）武山三振、遠藤右中間１号本塁打、京田三邪飛、伊藤康の代打モヤ三振
【巨】（投手ロドリゲス、左翼渡辺）ゲレーロ中前安打、田原遊ゴロ併殺打、田中俊投ゴロ
◇９回（両軍０）
【中】（投手池田）大島左前安打、ビシエドの遊ゴロで大島二封（代走亀沢）、高橋三振、阿部右飛
【巨】（投手Ｒ．マルティネス、一塁阿部、二塁亀沢）ビヤヌエバ右飛、亀井中飛、坂本勇三振