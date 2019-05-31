【巨人】大城の２戦連発＆坂本３安打も報われず３連敗…試合経過

◆巨人３―７中日（３１日・東京ドーム）

巨人は大城卓三が２戦連発を放ち、坂本勇が３安打猛打賞も、先発の高橋優貴が自己ワーストの５回途中６失点。３連敗を喫し、３カード連続の負け越しとなった。

◇１回（両軍１）

【中】京田中前安打、伊藤康の一ゴロ失で京田一挙三進、大島の右犠飛で京田生還、ビシエドの遊ゴロで伊藤康二進、高橋一ゴロ