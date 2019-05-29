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【巨人】延長１１回、高木が無死満塁のピンチで３人斬りも　１２回サヨナラ負け…阪神戦経過

スポーツ報知
# 巨人
延長１２回２死満塁、代打・高山俊（左）にサヨナラ満塁本塁打を許す池田駿（カメラ・宮崎　亮太）
延長１２回２死満塁、代打・高山俊（左）にサヨナラ満塁本塁打を許す池田駿（カメラ・宮崎　亮太）

◆阪神８ｘ―４巨人＝延長１２回＝（２９日・甲子園）

　巨人が延長１２回、サヨナラ負けで阪神と入れ替わって３位に転落した。

　３回に坂本勇の通算２００号ソロ、丸の２発などで２点リードも８回に沢村がマルテに同点２ランを被弾。

　延長１１回無死満塁のピンチで登板した高木は３人斬りで好救援したが、１２回１死満塁で池田が代打・高山にサヨナラ満塁弾を浴びた。

　【試合経過】

　◇１回（巨１、神０）

　【巨】亀井一塁内野安打、坂本勇投ゴロ併殺打、丸中越８号本塁打、岡本四球、大城二ゴロ

　【神】近本左飛、上本四球、糸井の一ゴロで上本二進、大山遊ゴロ

  • 巨人先発の今村信貴（カメラ・小梶　亮一）

    巨人先発の今村信貴（カメラ・小梶　亮一）

　◇２回（両軍０）

　【巨】ゲレーロ三ゴロ、田中俊右前安打、小林一直併殺打

　【神】福留中前安打、梅野遊ゴロ併殺打、マルテ三振

　◇３回（巨１、神０）

　【巨】今村二ゴロ、亀井三振、坂本勇中越１７号本塁打、丸中飛

  • ３回２死、通算２００号となる中越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（投手は青柳晃洋、捕手は梅野隆太郎＝カメラ・宮崎　亮太）

    ３回２死、通算２００号となる中越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（投手は青柳晃洋、捕手は梅野隆太郎＝カメラ・宮崎　亮太）

　【神】北條左前安打、青柳の捕前バントで北條二進、近本三振、上本中飛

　◇４回（巨１、神０）

　【巨】岡本左中間二塁打、大城の左翼線二塁打で岡本生還、ゲレーロ三振、田中俊の二ゴロで大城三進、小林捕ゴロ

　【神】糸井三振、大山右前安打、福留三振、梅野左飛

　◇５回（巨０、神２）

　【巨】今村二ゴロ、亀井右前安打、坂本勇左飛、丸の中前安打で亀井一挙三進、岡本三ゴロ

　【神】マルテ左前安打、北條右飛、青柳の代打糸原三振、近本の右翼線二塁打でマルテ三進、上本の右中間二塁打でマルテ、近本ともに生還、糸井三邪飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】（投手島本、二塁糸原）大城の代打中島、ゲレーロともに三振、田中俊一ゴロ

　【神】（一塁中島）大山右越二塁打、福留左飛、梅野の遊ゴロで大山三進、マルテ遊ゴロ

  • ６回２死三塁、一打同点のピンチで原辰徳監督（８３番）に詰め寄られる先発の今村信貴（カメラ・泉　貫太）

    ６回２死三塁、一打同点のピンチで原辰徳監督（８３番）に詰め寄られる先発の今村信貴（カメラ・泉　貫太）

　◇７回（両軍０）

　【巨】小林、今村の代打陽岱鋼三振、亀井四球、坂本勇三振

　【神】（投手田口）北條二ゴロ、糸原右前安打、近本の左前安打で糸原二進、島本の代打中谷左飛、糸井の遊ゴロで近本二封

  • ７回から２番手で登板した田口麗斗（カメラ・泉　貫太）

    ７回から２番手で登板した田口麗斗（カメラ・泉　貫太）

　◇８回（巨１、神２）

　【巨】（投手守屋）丸左越９号本塁打、岡本遊撃内野安打、遊撃北條の悪送球で岡本二進、中島の二ゴロで岡本三進、ゲレーロの代打阿部一ゴロ、田中俊三振

  • ８回無死、この試合２本目となる左越えソロ本塁打を放った丸佳浩はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

    ８回無死、この試合２本目となる左越えソロ本塁打を放った丸佳浩はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

　【神】（投手沢村、左翼重信）大山投ゴロ、福留右前安打、梅野捕邪飛、マルテ左翼線５号２ラン、北條左前安打（代走植田）、糸原のとき植田二盗失敗

  • ８回２死一塁、マルテに左越え２ラン本塁打を許した沢村拓一（中）のもとに集まる巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）

    ８回２死一塁、マルテに左越え２ラン本塁打を許した沢村拓一（中）のもとに集まる巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手ドリス、遊撃植田）小林三振、重信三ゴロ、亀井遊撃内野安打、坂本勇左飛

　【神】（投手中川、捕手炭谷）糸原左前安打、近本スリーバント失敗三振、ドリスの代打江越右飛、糸井中飛

  • ９回に登板した中川皓太（カメラ・小梶　亮一）

    ９回に登板した中川皓太（カメラ・小梶　亮一）

　◇１０回（両軍０）

　【巨】（投手ジョンソン）丸四球、岡本右飛、中島、炭谷ともに三振

　【神】大山中飛、福留右飛、梅野三振

　◇１１回（両軍０）

　【巨】（投手能見）田中俊一ゴロ、中川の代打山本三振、重信一ゴロ

　【神】（投手田原）マルテ左前安打（代走木浪）、植田の捕前バント野選で木浪二進、糸原のとき田原の暴投で木浪三進、植田二進、糸原申告敬遠、（投手高木）近本中飛、能見の代打鳥谷三振、糸井中飛

  • 延長１１回２死満塁、糸井嘉男（左）を中飛に打ち取り、雄叫びを上げる高木京介（カメラ・宮崎　亮太）

    延長１１回２死満塁、糸井嘉男（左）を中飛に打ち取り、雄叫びを上げる高木京介（カメラ・宮崎　亮太）

　◇１２回（巨０、神４Ｘ）

　【巨】（投手藤川、一塁大山、二塁植田、三塁糸原、遊撃木浪）亀井四球、坂本勇三振、丸四球で亀井二進、岡本の中飛で亀井三進、中島三振

　【神】（投手桜井）大山中飛、福留四球（代走長坂）、梅野の二塁内野安打で長坂二進、（投手池田）木浪四球で満塁、植田の代打高山右越１号満塁本塁打でサヨナラ

試合詳細
延長１２回２死満塁、代打・高山俊（左）にサヨナラ満塁本塁打を許す池田駿（カメラ・宮崎　亮太）
巨人先発の今村信貴（カメラ・小梶　亮一）
３回２死、通算２００号となる中越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（投手は青柳晃洋、捕手は梅野隆太郎＝カメラ・宮崎　亮太）
６回２死三塁、一打同点のピンチで原辰徳監督（８３番）に詰め寄られる先発の今村信貴（カメラ・泉　貫太）
７回から２番手で登板した田口麗斗（カメラ・泉　貫太）
８回無死、この試合２本目となる左越えソロ本塁打を放った丸佳浩はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）
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