【巨人】延長１１回、高木が無死満塁のピンチで３人斬りも　１２回サヨナラ負け…阪神戦経過

◆阪神８ｘ―４巨人＝延長１２回＝（２９日・甲子園）

巨人が延長１２回、サヨナラ負けで阪神と入れ替わって３位に転落した。

３回に坂本勇の通算２００号ソロ、丸の２発などで２点リードも８回に沢村がマルテに同点２ランを被弾。

延長１１回無死満塁のピンチで登板した高木は３人斬りで好救援したが、１２回１死満塁で池田が代打・高山にサヨナラ満塁弾を浴びた。

【試合経過】

◇１回（巨１、神０）

【巨】亀井一塁内野安打、坂本勇投ゴロ併殺打、丸中越８号本塁打、岡本四球、大城二ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】ゲレーロ三ゴロ、田中俊右前安打、小林一直併殺打

【神】福留中前安打、梅野遊ゴロ併殺打、マルテ三振

◇３回（巨１、神０）

【神】北條左前安打、青柳の捕前バントで北條二進、近本三振、上本中飛

◇４回（巨１、神０）

【巨】岡本左中間二塁打、大城の左翼線二塁打で岡本生還、ゲレーロ三振、田中俊の二ゴロで大城三進、小林捕ゴロ

【神】糸井三振、大山右前安打、福留三振、梅野左飛

◇５回（巨０、神２）

【巨】今村二ゴロ、亀井右前安打、坂本勇左飛、丸の中前安打で亀井一挙三進、岡本三ゴロ

【神】マルテ左前安打、北條右飛、青柳の代打糸原三振、近本の右翼線二塁打でマルテ三進、上本の右中間二塁打でマルテ、近本ともに生還、糸井三邪飛

◇６回（両軍０）

【巨】（投手島本、二塁糸原）大城の代打中島、ゲレーロともに三振、田中俊一ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】小林、今村の代打陽岱鋼三振、亀井四球、坂本勇三振

◇８回（巨１、神２）

◇９回（両軍０）

【巨】（投手ドリス、遊撃植田）小林三振、重信三ゴロ、亀井遊撃内野安打、坂本勇左飛

◇１０回（両軍０）

【巨】（投手ジョンソン）丸四球、岡本右飛、中島、炭谷ともに三振

【神】大山中飛、福留右飛、梅野三振

◇１１回（両軍０）

【巨】（投手能見）田中俊一ゴロ、中川の代打山本三振、重信一ゴロ

◇１２回（巨０、神４Ｘ）

【巨】（投手藤川、一塁大山、二塁植田、三塁糸原、遊撃木浪）亀井四球、坂本勇三振、丸四球で亀井二進、岡本の中飛で亀井三進、中島三振