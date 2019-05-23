【巨人】桜井、４年目のプロ初勝利！４回の一挙６点と田中俊の１発で引き離す…ＤｅＮＡ戦経過

◆巨人７―４ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

巨人が４回の一挙６得点と、８回の田中俊の１発で、追い上げるＤｅＮＡを振り切り、二番手で登板の桜井にプロ初勝利をプレゼントした。ＤｅＮＡの連勝は４で止まった。

４回は先頭の岡本が内野安打のあと亀井の右中間適時三塁打で先制。１死後に大城、山本、今村、田中俊、坂本勇の５連打で３点を追加してＤｅＮＡ先発のドラフト３位ルーキー・大貫をＫＯ。なお１死満塁で丸が押し出し四球を選んで５点目。さらに岡本の右犠飛で６点目を奪った。この回だけで７安打、打者一巡の猛攻だ。

４連勝中のＤｅＮＡは直後の５回、神里、宮崎の連打のあと、ソトの１４号３ラン本塁打で反撃。勝利投手の権利まであと２人だった巨人の先発・今村をマウンドから引きずりおろした。６回にも２死から神里の右前打後、宮崎が左中間二塁打を放って１点を加え、１、２番コンビの活躍が光った。

６―４と２点差に迫られた巨人は８回、先頭の田中俊が左越えに３号ソロを放って突き放した。

最後は巨人５番手の左腕・中川が９回を打者４人、無失点で締め、この日２番手で登板したプロ４年目のドラフト１位右腕・桜井にプロ初勝利が転がり込んだ。

【試合経過】

◇１回（両軍０）

【Ｄ】神里中前安打、宮崎、ソト、筒香三者連続三振

【巨】田中俊左中間二塁打、坂本勇投ゴロ、丸三振、岡本遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【Ｄ】ロペス右前安打、大和の投手内野安打でロペス二進、石川の投前バントでロペス三進、大和二進、伊藤光の遊ゴロでロペス本塁狙うもタッチアウト、大和三進、大貫のとき伊藤光二盗、大貫二ゴロ

【巨】亀井三ゴロ、ゲレーロ遊ゴロ、大城三振

◇３回（両軍０）

【Ｄ】神里四球、宮崎の左前安打で神里二進、ソトの一直で宮崎戻れず併殺、筒香三振

【巨】山本一ゴロ、今村左前安打、田中俊遊飛、坂本勇の右前安打で今村一挙三進、丸遊飛

◇４回（Ｄ０、巨６）

【Ｄ】ロペスの遊ゴロを坂本勇が一塁悪送球しロペス一挙二進、大和四球、石川の二ゴロ併殺打でロペス三進、伊藤光申告敬遠、大貫のとき伊藤光二盗、大貫三ゴロ

【巨】岡本遊撃内野安打、亀井の右中間三塁打で岡本生還、ゲレーロ二直、大城の右前安打で亀井生還、山本の左翼線二塁打で大城三進、今村の中前安打で大城生還、山本三進、田中俊の右前安打で山本生還、今村二進、坂本勇の左前安打で満塁、（投手石田）丸押し出し四球で今村生還、なお満塁、岡本の右犠飛で田中俊生還、亀井三邪飛

◇５回（Ｄ３、巨０）

【巨】（捕手嶺井）ゲレーロ中飛、大城中前安打、山本右邪飛、桜井三振

◇６回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】嶺井二ゴロ、石田の代打関根遊ゴロ、神里右前安打、宮崎の左中間二塁打で神里一挙生還、ソト三ゴロ

【巨】（投手国吉）田中俊左飛、坂本勇中飛、丸二ゴロ

◇７回（両軍０）

【Ｄ】（投手アダメス）筒香、ロペスともに三ゴロ、大和中飛

【巨】岡本三振、亀井左翼線二塁打、ゲレーロの代打阿部四球（阿部の代走重信）、大城の左前安打で満塁、山本三振、アダメスの代打中島中飛

◇８回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】（投手沢村、捕手小林、左翼重信）石川遊撃内野安打、嶺井四球で石川二進、国吉の代打乙坂の投前バントで石川三進、嶺井二進、神里三振、宮崎四球で満塁、ソト遊ゴロ

◇９回（Ｄ０、巨Ｘ）