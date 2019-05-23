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【巨人】桜井、４年目のプロ初勝利！４回の一挙６点と田中俊の１発で引き離す…ＤｅＮＡ戦経過

スポーツ報知
# 巨人
４回無死一塁、亀井善行の先制適時三塁打で生還する岡本和真（カメラ・橋口　真）
４回無死一塁、亀井善行の先制適時三塁打で生還する岡本和真（カメラ・橋口　真）

◆巨人７―４ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

　巨人が４回の一挙６得点と、８回の田中俊の１発で、追い上げるＤｅＮＡを振り切り、二番手で登板の桜井にプロ初勝利をプレゼントした。ＤｅＮＡの連勝は４で止まった。

　４回は先頭の岡本が内野安打のあと亀井の右中間適時三塁打で先制。１死後に大城、山本、今村、田中俊、坂本勇の５連打で３点を追加してＤｅＮＡ先発のドラフト３位ルーキー・大貫をＫＯ。なお１死満塁で丸が押し出し四球を選んで５点目。さらに岡本の右犠飛で６点目を奪った。この回だけで７安打、打者一巡の猛攻だ。

　４連勝中のＤｅＮＡは直後の５回、神里、宮崎の連打のあと、ソトの１４号３ラン本塁打で反撃。勝利投手の権利まであと２人だった巨人の先発・今村をマウンドから引きずりおろした。６回にも２死から神里の右前打後、宮崎が左中間二塁打を放って１点を加え、１、２番コンビの活躍が光った。

　６―４と２点差に迫られた巨人は８回、先頭の田中俊が左越えに３号ソロを放って突き放した。

　最後は巨人５番手の左腕・中川が９回を打者４人、無失点で締め、この日２番手で登板したプロ４年目のドラフト１位右腕・桜井にプロ初勝利が転がり込んだ。

　【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【Ｄ】神里中前安打、宮崎、ソト、筒香三者連続三振

　【巨】田中俊左中間二塁打、坂本勇投ゴロ、丸三振、岡本遊ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】ロペス右前安打、大和の投手内野安打でロペス二進、石川の投前バントでロペス三進、大和二進、伊藤光の遊ゴロでロペス本塁狙うもタッチアウト、大和三進、大貫のとき伊藤光二盗、大貫二ゴロ

　【巨】亀井三ゴロ、ゲレーロ遊ゴロ、大城三振

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】神里四球、宮崎の左前安打で神里二進、ソトの一直で宮崎戻れず併殺、筒香三振

　【巨】山本一ゴロ、今村左前安打、田中俊遊飛、坂本勇の右前安打で今村一挙三進、丸遊飛

　◇４回（Ｄ０、巨６）

　【Ｄ】ロペスの遊ゴロを坂本勇が一塁悪送球しロペス一挙二進、大和四球、石川の二ゴロ併殺打でロペス三進、伊藤光申告敬遠、大貫のとき伊藤光二盗、大貫三ゴロ

　【巨】岡本遊撃内野安打、亀井の右中間三塁打で岡本生還、ゲレーロ二直、大城の右前安打で亀井生還、山本の左翼線二塁打で大城三進、今村の中前安打で大城生還、山本三進、田中俊の右前安打で山本生還、今村二進、坂本勇の左前安打で満塁、（投手石田）丸押し出し四球で今村生還、なお満塁、岡本の右犠飛で田中俊生還、亀井三邪飛

　◇５回（Ｄ３、巨０）

　【Ｄ】神里中前安打、宮崎の左中間二塁打で神里三進、ソト右越１４号３ラン、筒香三振、（投手桜井）ロペス三邪飛、大和右前安打、石川左飛

  • ５回無死二、三塁、右翼席へ３ラン本塁打を放つソト（捕手・大城卓三）（カメラ・生澤　英里香）

    ５回無死二、三塁、右翼席へ３ラン本塁打を放つソト（捕手・大城卓三）（カメラ・生澤　英里香）

　【巨】（捕手嶺井）ゲレーロ中飛、大城中前安打、山本右邪飛、桜井三振

　◇６回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】嶺井二ゴロ、石田の代打関根遊ゴロ、神里右前安打、宮崎の左中間二塁打で神里一挙生還、ソト三ゴロ

　【巨】（投手国吉）田中俊左飛、坂本勇中飛、丸二ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【Ｄ】（投手アダメス）筒香、ロペスともに三ゴロ、大和中飛

　【巨】岡本三振、亀井左翼線二塁打、ゲレーロの代打阿部四球（阿部の代走重信）、大城の左前安打で満塁、山本三振、アダメスの代打中島中飛

　◇８回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】（投手沢村、捕手小林、左翼重信）石川遊撃内野安打、嶺井四球で石川二進、国吉の代打乙坂の投前バントで石川三進、嶺井二進、神里三振、宮崎四球で満塁、ソト遊ゴロ

　【巨】（投手砂田、右翼乙坂）田中俊左越３号本塁打、坂本勇中前安打、丸二ゴロ併殺打、岡本三ゴロ

  • ８回無死、左越え本塁打を放った田中俊太（カメラ・清水　武）

    ８回無死、左越え本塁打を放った田中俊太（カメラ・清水　武）

　◇９回（Ｄ０、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手中川）筒香三振、ロペス左前安打、大和三振、石川の代打中井の右前安打でロペス一挙三進、嶺井遊ゴロ

試合詳細
４回無死一塁、亀井善行の先制適時三塁打で生還する岡本和真（カメラ・橋口　真）
５回無死二、三塁、右翼席へ３ラン本塁打を放つソト（捕手・大城卓三）（カメラ・生澤　英里香）
８回無死、左越え本塁打を放った田中俊太（カメラ・清水　武）
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