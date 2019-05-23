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【週間投げ釣り情報】南あわじ市福良でマコガレイ４２・２センチ

スポーツ報知
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４２．２センチのマコガレイを釣った阪神サーフ・田中さん
４２．２センチのマコガレイを釣った阪神サーフ・田中さん

　大阪・淀川河口で大阪投友会の廣瀬益美会長がキビレ４０センチとハネ５８センチ。

　三重・南伊勢町贄浦港で大正サーフの眞保さんがキビレ３３センチとチヌ３７センチ、同行の西岡さんがキビレ３４センチ。

　兵庫県一円で全日本サーフ・兵庫協会（渡辺敏夫会長）が春季オープン通信釣り大会を開催し１３９人が参加した。各部門の主な釣果を挙げる。

　▽アブラメ・カレイの部　姫路市興浜で龍野サーフの糀谷英明会長がイシガレイ４２．３センチ。南あわじ市福良で阪神サーフの田中初幸さんがマコガレイ４２．２センチ。淡路市佐野で東神戸釣楽会の若原敏雄会長がマコガレイ４０．２センチ。淡路市久留麻で和田宮サーフの田中幸二さんがアブラメ３７．８センチ。香住で神戸中央サーフの西岡さんがアブラメ３８．３センチ

　▽スズキ・コブダイ・エソ・マゴチの部　明石新波止で一般参加の泉真司さんがコブダイ５７．３センチ。

　▽キス・ベラ・ハゼの部　淡路市浦一文字で神戸投翔会の藤本さんがキス２４．３センチ。

　▽他魚の部　淡路市江崎でレインボーキャスターズの鶴田さんがチヌ４７．５センチ。武庫川河口で神戸投翔会の内橋さんがキビレ４４センチ。

　鳥取～島根で全日本サーフ・岡山協会（奥村誠治会長）が春季山陰大会を開催した。各部門の主な釣果を挙げる。

　▽カレイの部　島根・美保関町で吉備路釣好会の伊藤正弘さんがイシガレイ４５センチ、同クラブの伊藤あゆみさんがマコガレイ４０．７センチ、一般参加の伊藤友哉さんがマコガレイ４２．３センチ。

　▽他魚の部　島根・大田市温泉津で岡山シースターの野崎さんがタカノハダイ４２．５センチ。鳥取・境港市で岡山グリーンキャスターズの中村さんがチヌ４７．５センチ、投魂会の中山さんがチヌ４１．７センチを釣った。（報知ＡＰＧ・野村　道雄）

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