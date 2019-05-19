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関西六大学リーグ・大商大の小野寺がＭＶＰと首位打者、ベストナインの３冠を獲得

スポーツ報知
# 野球# アマ野球

　関西六大学野球連盟は１９日、リーグ戦の全日程を終え、表彰選手を以下の通り発表した。すでに大商大が２季ぶり１８度目（旧リーグを含む）の優勝と、３年連続１０度目の全日本大学野球選手権（６月１０～１６日・神宮、東京Ｄ＝報知新聞社後援）出場を決めている。

円内数字は受賞回数

【最優秀選手賞】小野寺暖（大商大４年）〈２〉

【最優秀投手賞】大西広樹（大商大４年）〈４〉

【首位打者】小野寺暖（打率５割）〈１〉

【記者クラブ賞】大西広樹〈１〉

【平古場賞（新人賞）】花村凌（大商大２年）、北山亘基（京産大２年）、福元悠真（大商大２年）、川岸祐太朗（京産大２年）【特別賞】大西広樹（通算２０勝達成）

【ベストナイン】

▽投手＝打田雷樹（大院大３年）〈１〉

▽捕手＝岡沢智基（大商大３年）〈１〉

▽一塁手＝向井地大（龍谷大２年）〈１〉

▽二塁手＝神野恵資（神院大３年）〈２〉

▽三塁手＝湯口郁実（大商大３年）〈１〉

▽遊撃手＝西沢一真（大院大４年）〈１〉

▽外野手＝小野寺暖〈２〉、植田匡哉（大商大４年）〈２〉（一塁手で〈１〉）、笹治健汰（大商大４年）〈２〉

▽指名打者＝杉野翔梧（京産大４年）〈５〉（外野手で〈２〉、指名打者で〈２〉）

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