【巨人】今季初の４連敗　菅野、４被弾１０失点…阪神戦試合経過

◆巨人８―１３阪神（１５日・東京ドーム）

巨人は阪神に敗れ今季初の４連敗。先発の菅野が６回途中、自己ワーストの１０失点（自責７）で降板、３敗目を喫した。阪神の２番手・守屋がプロ初勝利を挙げた。

菅野は糸井の初回２号２ランなどで２回までに５失点と立ち上がりから苦しんだ。３回、４回と２イニング連続３者凡退で立ち直ったかに見えたが、５回に福留に４号ソロ、６回は木浪に２号ソロ、大山に７号２ランなど４被弾を含む１１安打を浴び、虎打線の流れ止められなかった。

３回に石川の４月２０日以来となる２号ソロ。４回、菅野の執念の適時内野安打。７回には丸の７号３ランなどで追い上げたものの、２番手の田口、３番手の野上も失点し一度も主導権を奪えなかった。

【試合経過】

◇１回（神３、巨０）

【神】近本遊ゴロ、糸原中前安打、糸井右越２号２ラン、大山右飛、福留右前安打、梅野の右前安打で福留二進、マルテの左越二塁打で福留生還、梅野三進、木浪三振

【巨】石川三ゴロ、坂本勇中前安打、丸の捕ゴロで坂本勇二封、岡本遊ゴロ

◇２回（神２、巨１）

【神】岩田三振、近本右中間二塁打、糸原四球、糸井の中飛で近本三進、大山の左前安打で近本生還、糸原二進、福留の右前安打で糸原生還、大山三進、梅野左飛

【巨】陽岱鋼中前安打、中島の左前安打で陽岱鋼二進、山本の三ゴロで陽岱鋼三進、中島二封、小林の三ゴロで陽岱鋼生還、山本二進、菅野投直

◇３回（神０、巨１）

【神】マルテ、木浪ともに遊ゴロ、岩田三振

◇４回（神０、巨２）

【神】近本三ゴロ、糸原遊ゴロ、糸井投ゴロ

【巨】陽岱鋼右前安打、中島の左前安打で陽岱鋼二進、山本の右前安打で満塁、小林の二ゴロ併殺打で陽岱鋼生還、中島三進、菅野の遊撃内野安打で中島生還、（投手守屋）石川の代打重信の遊ゴロで菅野二封

◇５回（神１、巨０）

【神】（左翼重信）大山左飛、福留右越４号本塁打、梅野三ゴロ、マルテ三振

【巨】坂本勇右飛、丸、岡本ともに三振

◇６回（神４、巨０）

【神】木浪右越２号本塁打、守屋の代打高山四球、近本の二ゴロで高山二進、糸原の二ゴロを二塁山本が失策し高山三進、糸井の中犠飛で高山生還、大山左越７号２ラン、（投手田口）福留三振

【巨】（投手藤川）陽岱鋼三振、中島四球、山本三振のとき中島二盗、小林の代打大城遊飛

◇７回（神１、巨３）

◇８回（神２、１）

【神】（投手野上）糸井左中間二塁打、大山の三ゴロを三塁岡本が失策、福留三振、梅野の遊ゴロで糸井三進、大山二封、マルテのとき梅野二盗、マルテ四球で満塁（一塁代走植田）、木浪の右前安打で糸井、梅野ともに生還、植田一挙三進、能見の代打鳥谷三振

【巨】（投手ジョンソン、一塁大山、二塁植田、三塁糸原）中島投ゴロ、山本中前安打、大城の右前安打で山本二進、野上の代打亀井の左前安打で山本生還、大城二進、重信の代打阿部中飛、坂本勇のとき暴投で大城三進、亀井二進、坂本勇三振

◇９回（両軍０）

【神】（投手アダメス、左翼亀井）近本二ゴロ、糸原中前安打、糸井の右前安打で糸原二進（一塁代走江越）、大山の三ゴロで糸原三進、江越二進、福留四球で満塁、梅野三邪飛