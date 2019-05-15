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【巨人】今季初の４連敗　菅野、４被弾１０失点…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
自己ワースト１０失点で降板となった菅野（カメラ・橋口　真）
自己ワースト１０失点で降板となった菅野（カメラ・橋口　真）

◆巨人８―１３阪神（１５日・東京ドーム）

　巨人は阪神に敗れ今季初の４連敗。先発の菅野が６回途中、自己ワーストの１０失点（自責７）で降板、３敗目を喫した。阪神の２番手・守屋がプロ初勝利を挙げた。

　菅野は糸井の初回２号２ランなどで２回までに５失点と立ち上がりから苦しんだ。３回、４回と２イニング連続３者凡退で立ち直ったかに見えたが、５回に福留に４号ソロ、６回は木浪に２号ソロ、大山に７号２ランなど４被弾を含む１１安打を浴び、虎打線の流れ止められなかった。

　３回に石川の４月２０日以来となる２号ソロ。４回、菅野の執念の適時内野安打。７回には丸の７号３ランなどで追い上げたものの、２番手の田口、３番手の野上も失点し一度も主導権を奪えなかった。

　【試合経過】

　◇１回（神３、巨０）

　【神】近本遊ゴロ、糸原中前安打、糸井右越２号２ラン、大山右飛、福留右前安打、梅野の右前安打で福留二進、マルテの左越二塁打で福留生還、梅野三進、木浪三振

　【巨】石川三ゴロ、坂本勇中前安打、丸の捕ゴロで坂本勇二封、岡本遊ゴロ

　◇２回（神２、巨１）

　【神】岩田三振、近本右中間二塁打、糸原四球、糸井の中飛で近本三進、大山の左前安打で近本生還、糸原二進、福留の右前安打で糸原生還、大山三進、梅野左飛

　【巨】陽岱鋼中前安打、中島の左前安打で陽岱鋼二進、山本の三ゴロで陽岱鋼三進、中島二封、小林の三ゴロで陽岱鋼生還、山本二進、菅野投直

　◇３回（神０、巨１）

　【神】マルテ、木浪ともに遊ゴロ、岩田三振

　【巨】石川左越２号本塁打、坂本勇四球、丸の二ゴロで坂本勇二封、岡本三直、陽岱鋼のとき丸二盗失敗

  • ３回無死、左越え２号ソロを放った石川（カメラ・竜田　卓）

    ３回無死、左越え２号ソロを放った石川（カメラ・竜田　卓）

　◇４回（神０、巨２）

　【神】近本三ゴロ、糸原遊ゴロ、糸井投ゴロ

　【巨】陽岱鋼右前安打、中島の左前安打で陽岱鋼二進、山本の右前安打で満塁、小林の二ゴロ併殺打で陽岱鋼生還、中島三進、菅野の遊撃内野安打で中島生還、（投手守屋）石川の代打重信の遊ゴロで菅野二封

　◇５回（神１、巨０）

　【神】（左翼重信）大山左飛、福留右越４号本塁打、梅野三ゴロ、マルテ三振

　【巨】坂本勇右飛、丸、岡本ともに三振

　◇６回（神４、巨０）

　【神】木浪右越２号本塁打、守屋の代打高山四球、近本の二ゴロで高山二進、糸原の二ゴロを二塁山本が失策し高山三進、糸井の中犠飛で高山生還、大山左越７号２ラン、（投手田口）福留三振

　【巨】（投手藤川）陽岱鋼三振、中島四球、山本三振のとき中島二盗、小林の代打大城遊飛

　◇７回（神１、巨３）

　【神】（捕手大城）梅野左中間２号本塁打、マルテ三振、木浪二ゴロ、藤川の代打中谷二塁内野安打、近本の投手内野安打で中谷二進、糸原三振

  • ７回無死、梅野に２号ソロ本塁打を被弾した２番手・田口（カメラ・泉　貫太）

    ７回無死、梅野に２号ソロ本塁打を被弾した２番手・田口（カメラ・泉　貫太）

　【巨】（投手能見）田口の代打増田大四球、重信の右前安打で増田大一挙三進、坂本勇三振、丸左中間７号３ラン、岡本投ゴロ、陽岱鋼中飛

  • ７回１死一、三塁、左中間に３ランを放ち岡本（左）とタッチする丸（カメラ・橋口　真）

    ７回１死一、三塁、左中間に３ランを放ち岡本（左）とタッチする丸（カメラ・橋口　真）

　◇８回（神２、１）

　【神】（投手野上）糸井左中間二塁打、大山の三ゴロを三塁岡本が失策、福留三振、梅野の遊ゴロで糸井三進、大山二封、マルテのとき梅野二盗、マルテ四球で満塁（一塁代走植田）、木浪の右前安打で糸井、梅野ともに生還、植田一挙三進、能見の代打鳥谷三振

　【巨】（投手ジョンソン、一塁大山、二塁植田、三塁糸原）中島投ゴロ、山本中前安打、大城の右前安打で山本二進、野上の代打亀井の左前安打で山本生還、大城二進、重信の代打阿部中飛、坂本勇のとき暴投で大城三進、亀井二進、坂本勇三振

　◇９回（両軍０）

　【神】（投手アダメス、左翼亀井）近本二ゴロ、糸原中前安打、糸井の右前安打で糸原二進（一塁代走江越）、大山の三ゴロで糸原三進、江越二進、福留四球で満塁、梅野三邪飛

　【巨】（投手ドリス、右翼江越）丸一ゴロ、岡本三ゴロ、陽岱鋼三振

試合詳細
自己ワースト１０失点で降板となった菅野（カメラ・橋口　真）
３回無死、左越え２号ソロを放った石川（カメラ・竜田　卓）
７回無死、梅野に２号ソロ本塁打を被弾した２番手・田口（カメラ・泉　貫太）
７回１死一、三塁、左中間に３ランを放ち岡本（左）とタッチする丸（カメラ・橋口　真）
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