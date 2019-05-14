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【巨人】対阪神７戦目で初黒星　坂本勇は５打席凡退で開幕連続試合出塁止まる…阪神戦経過

スポーツ報知
# 巨人
９回２死、二飛に倒れ連続試合出塁記録が途絶えた坂本勇人（カメラ・生澤　英里香）
９回２死、二飛に倒れ連続試合出塁記録が途絶えた坂本勇人（カメラ・生澤　英里香）

◆巨人２―４阪神（１４日・東京ドーム）

　巨人が阪神に逆転負けを喫し、今季このカード７戦目で初黒星を喫した。

　初回に丸、岡本の連続タイムリーで２点を先行も、先発・高橋が２回にマルテにソロ本塁打され１点差に。

　７回の救援陣が誤算で、３点を失い逆転された。

　【試合経過】

　◇１回（神０、巨２）

　【神】近本三ゴロ、糸原三振、糸井左中間安打、大山のとき糸井二盗、捕手大城が失策し、糸井三進、大山右飛

  • 巨人先発投手の高橋優貴（カメラ・関口　俊明）

    巨人先発投手の高橋優貴（カメラ・関口　俊明）

　【巨】重信左中間三塁打、坂本勇三直、丸の右中間二塁打で重信生還、岡本の中前安打で丸生還、亀井三振、大城の三ゴロを三塁大山が失策し岡本二進、田中俊三振

  • １回無死、左中間に三塁打を放ち、滑り込む重信慎之介（カメラ・関口　俊明）

    １回無死、左中間に三塁打を放ち、滑り込む重信慎之介（カメラ・関口　俊明）

　◇２回（神１、巨０）

　【神】福留三振、梅野遊ゴロ、マルテ左越３号本塁打、木浪左飛

　【巨】山本二ゴロ、高橋三塁内野安打、重信の右中間二塁打で高橋三進、坂本勇三振、丸三ゴロ

  • ２回１死二、三塁、空振り三振する坂本勇人（捕手・梅野隆太郎）（カメラ・生澤　英里香）

    ２回１死二、三塁、空振り三振する坂本勇人（捕手・梅野隆太郎）（カメラ・生澤　英里香）

　◇３回（両軍０）

　【神】青柳二飛、近本二ゴロ、糸原四球、糸井投ゴロ

　【巨】岡本二ゴロ、亀井一直、大城四球、田中俊遊ゴロ

　◇４回（両軍０）

　【神】大山右中間安打、福留左飛、梅野三振、マルテ二ゴロ

　【巨】山本二ゴロ、高橋三ゴロ、重信三振

　◇５回（両軍０）

　【神】木浪遊ゴロ、青柳、近本ともに二ゴロ

　【巨】坂本勇投ゴロ、丸右前安打、岡本左飛、亀井の中前安打で丸一挙三進、大城遊ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【神】糸原二ゴロ、糸井左飛、大山三振

　【巨】田中俊遊直、山本投ゴロ、高橋の代打マルティネス三振

  • ６回２死、先発投手の高橋優貴に代打・マルティネスを告げる原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）

    ６回２死、先発投手の高橋優貴に代打・マルティネスを告げる原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）

　◇７回（神３、巨０）

　【神】（投手アダメス、捕手小林）福留中前安打（代走江越）、梅野の投前バントで江越二進、マルテ四球、（投手戸根）木浪の代打上本三振、青柳の代打北條の左前安打で江越生還、マルテ二進、近本四球で満塁、糸原の中前安打でマルテ、北條ともに生還、近本二進、糸井四球で満塁、（投手田原）大山の遊ゴロで糸井二封

  • ７回２死満塁、糸原健斗に勝ち越しの中前２点打を打たれ、肩を落とす戸根千明（カメラ・関口　俊明）

    ７回２死満塁、糸原健斗に勝ち越しの中前２点打を打たれ、肩を落とす戸根千明（カメラ・関口　俊明）

　【巨】（投手ジョンソン、遊撃北條、左翼江越）重信左飛、坂本勇三振、丸四球、岡本三振

  • ７回２死一塁、空振り三振に倒れる岡本和真。捕手・梅野隆太郎（カメラ・関口　俊明）

    ７回２死一塁、空振り三振に倒れる岡本和真。捕手・梅野隆太郎（カメラ・関口　俊明）

　◇８回（両軍０）

　【神】江越の三ゴロを三塁田中俊が失策、梅野バント投ゴロ併殺打、マルテ四球、ジョンソンの代打高山三振

　【巨】（投手藤川）亀井遊飛、田原の代打立岡四球、田中俊、山本ともに三振

　◇９回（両軍０）

　【神】（投手高木）北條、近本ともに三振、糸原三ゴロ

　【巨】（投手ドリス）小林の代打阿部、重信ともに三振、坂本勇二飛

試合詳細
９回２死、二飛に倒れ連続試合出塁記録が途絶えた坂本勇人（カメラ・生澤　英里香）
巨人先発投手の高橋優貴（カメラ・関口　俊明）
１回無死、左中間に三塁打を放ち、滑り込む重信慎之介（カメラ・関口　俊明）
２回１死二、三塁、空振り三振する坂本勇人（捕手・梅野隆太郎）（カメラ・生澤　英里香）
６回２死、先発投手の高橋優貴に代打・マルティネスを告げる原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）
７回２死満塁、糸原健斗に勝ち越しの中前２点打を打たれ、肩を落とす戸根千明（カメラ・関口　俊明）
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