【巨人】対阪神７戦目で初黒星　坂本勇は５打席凡退で開幕連続試合出塁止まる…阪神戦経過

◆巨人２―４阪神（１４日・東京ドーム）
巨人が阪神に逆転負けを喫し、今季このカード７戦目で初黒星を喫した。
初回に丸、岡本の連続タイムリーで２点を先行も、先発・高橋が２回にマルテにソロ本塁打され１点差に。
７回の救援陣が誤算で、３点を失い逆転された。
【試合経過】
◇１回（神０、巨２）
【巨】重信左中間三塁打、坂本勇三直、丸の右中間二塁打で重信生還、岡本の中前安打で丸生還、亀井三振、大城の三ゴロを三塁大山が失策し岡本二進、田中俊三振
◇２回（神１、巨０）
【神】福留三振、梅野遊ゴロ、マルテ左越３号本塁打、木浪左飛
◇３回（両軍０）
【神】青柳二飛、近本二ゴロ、糸原四球、糸井投ゴロ
【巨】岡本二ゴロ、亀井一直、大城四球、田中俊遊ゴロ
◇４回（両軍０）
【神】大山右中間安打、福留左飛、梅野三振、マルテ二ゴロ
【巨】山本二ゴロ、高橋三ゴロ、重信三振
◇５回（両軍０）
【神】木浪遊ゴロ、青柳、近本ともに二ゴロ
【巨】坂本勇投ゴロ、丸右前安打、岡本左飛、亀井の中前安打で丸一挙三進、大城遊ゴロ
◇６回（両軍０）
【神】糸原二ゴロ、糸井左飛、大山三振
◇７回（神３、巨０）
【神】（投手アダメス、捕手小林）福留中前安打（代走江越）、梅野の投前バントで江越二進、マルテ四球、（投手戸根）木浪の代打上本三振、青柳の代打北條の左前安打で江越生還、マルテ二進、近本四球で満塁、糸原の中前安打でマルテ、北條ともに生還、近本二進、糸井四球で満塁、（投手田原）大山の遊ゴロで糸井二封
◇８回（両軍０）
【神】江越の三ゴロを三塁田中俊が失策、梅野バント投ゴロ併殺打、マルテ四球、ジョンソンの代打高山三振
【巨】（投手藤川）亀井遊飛、田原の代打立岡四球、田中俊、山本ともに三振
◇９回（両軍０）
【神】（投手高木）北條、近本ともに三振、糸原三ゴロ
【巨】（投手ドリス）小林の代打阿部、重信ともに三振、坂本勇二飛