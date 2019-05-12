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【巨人】岡本、好機で２三振　打線散発４安打で連敗…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
リーグ新記録の３６試合連続安打を達成し、ファンの声援に一礼する巨人・坂本勇
リーグ新記録の３６試合連続安打を達成し、ファンの声援に一礼する巨人・坂本勇

◆巨人１―４ヤクルト（１２日・東京ドーム）

　巨人は「２番・遊撃」で先発出場した坂本勇人がの第１打席に中前安打を放ち、開幕戦からの連続試合出塁を３６とし、セ・リーグ新記録を樹立した。１１日の試合で１９９７年に広島時代の金本知憲がマークした３５試合のセ・リーグタイ記録に並んでいた。２リーグ制以降の最長記録は８３年のスティーブ（西武）がマークした４０試合。試合は初回に亀井の犠飛で１点を先制したが、先発・山口が３回を５安打４四球３失点と崩れ逆転負け。連敗で２位・ヤクルトとの差は１に縮まった。

　【試合経過】

　◇１回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】太田三振、山崎投手内野安打、雄平左邪飛、村上四球で山崎二進、西浦三振

　【巨】重信三振、坂本勇中前安打、丸四球で坂本勇二進、岡本四球で満塁、亀井の中犠飛で坂本勇生還、丸三進、山本のとき岡本二盗、山本三振

  • １回１死、巨人・坂本勇が中前打を放つ

    １回１死、巨人・坂本勇が中前打を放つ

　◇２回（両軍０）

　【ヤ】宮本一塁強襲安打、塩見のとき宮本二盗、塩見四球、井野のとき宮本三盗失敗、塩見二進、井野三振、高梨二ゴロ

　【巨】（一塁川端、三塁村上、遊撃太田）田中俊四球、小林の二ゴロで田中俊二進、山口三振、重信一直

　◇３回（ヤ３、巨０）

　【ヤ】太田四球、山崎の右中間三塁打で太田生還、雄平の右中間二塁打で山崎生還、村上三振、川端の右翼線安打で雄平生還、宮本四球で川端二進、塩見三振、井野右飛

　【巨】坂本勇三振、丸四球、岡本左飛、亀井のとき丸二盗、亀井四球、山本三振

  • ４回から２番手で登板した高木

    ４回から２番手で登板した高木

　◇４回（両軍０）

　【ヤ】（投手高木、二塁田中俊、三塁マルティネス）高梨、太田ともに三振、山崎中前安打、雄平左飛

　【巨】田中俊二ゴロ、小林中飛、マルティネス左飛

　◇５回（両軍０）

　【ヤ】村上三振、川端二直、宮本二ゴロ

　【巨】重信二飛、坂本勇の遊ゴロを太田が一塁悪送球、丸四球で坂本勇二進、岡本三振、亀井遊ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【ヤ】（投手野上）塩見三塁内野安打、井野の投前バントで塩見二進、高梨の代打荒木一飛、太田遊ゴロ

　【巨】（投手ハフ）野上の代打石川遊ゴロ、田中俊中前安打、小林の代打中島左飛、マルティネスの代打北村三振

　◇７回（両軍０）

　【ヤ】（投手田口、捕手大城、一塁中島、三塁岡本）山崎遊ゴロ、雄平三飛、村上三振

　【巨】（投手マクガフ）重信左飛、坂本勇三塁内野安打、丸のときマクガフの一塁牽制悪送球で坂本二進、丸左飛、岡本三振

  • ７回１死、坂本勇人が三ゴロ安打を放つ

    ７回１死、坂本勇人が三ゴロ安打を放つ

　◇８回（両軍０）

　【ヤ】川端、宮本ともに三振、塩見二ゴロ

　【巨】（投手五十嵐、一塁村上、三塁太田、遊撃大引）亀井右翼線二塁打、大城三振、田中俊の一ゴロで亀井三進、中島三振

  • ８回無死、亀井善行が右線へ二塁打を放つ

    ８回無死、亀井善行が右線へ二塁打を放つ

　◇９回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】井野中越二塁打、大引の投前バントで井野三進、太田の左前安打で井野生還、山崎、雄平ともに三振

　【巨】（投手梅野）田口の代打阿部中飛、重信、坂本勇ともに三振

試合詳細
リーグ新記録の３６試合連続安打を達成し、ファンの声援に一礼する巨人・坂本勇
１回１死、巨人・坂本勇が中前打を放つ
４回から２番手で登板した高木
７回１死、坂本勇人が三ゴロ安打を放つ
８回無死、亀井善行が右線へ二塁打を放つ
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