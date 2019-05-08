【巨人】菅野、６回５失点で降板も直後に打線爆発で５勝目…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＤｅＮＡ５―８巨人（８日・新潟）

巨人が逆転勝ちした。

４点ビハインドの７回に坂本勇のタイムリー、亀井の３点二塁打など打者一巡１１人の猛攻で一挙７点。

先発・菅野は６回５失点も見方打線が爆発し、５勝目を挙げた。

【試合経過】

◇１回（巨０、Ｄ３）

【巨】山本二ゴロ、坂本勇三振、丸中前安打、岡本のとき丸二盗、岡本中飛

◇２回（巨１、Ｄ０）

◇３回（両軍０）

【巨】山本一邪飛、坂本勇中飛、丸一ゴロ

【Ｄ】ソト二ゴロ、筒香左邪飛、ロペス中飛

◇４回（両軍０）

【巨】岡本遊直、亀井三振、陽岱鋼三ゴロ

【Ｄ】佐野三振、大和三ゴロ、嶺井三振

◇５回（巨０、Ｄ１）

◇６回（巨０、Ｄ１）

◇７回（巨７、Ｄ０）

【巨】（投手三嶋、二塁柴田、右翼ソト）マルティネス三振、小林の代打田中俊四球、菅野の代打大城三振、山本四球で田中俊二進、坂本勇の右前安打で田中俊生還、山本三進、丸四球で満塁、（投手国吉）岡本押し出し四球で山本生還、なお満塁、亀井の中越二塁打で坂本勇、丸、岡本いずれも生還、陽岱鋼の代打阿部四球（阿部の代走北村）、（投手石田）マルティネスの代打重信の右中間三塁打で亀井、北村ともに生還、田中俊の代打中島三振

◇８回（両軍０）

【巨】（投手笠井）大城、山本ともに二ゴロ、坂本勇中飛

◇９回（両軍０）

【巨】（投手藤岡）丸右翼線二塁打、岡本三ゴロ、亀井申告敬遠（亀井の代走石川）、北村の遊ゴロで丸三進、石川二進、重信申告敬遠で満塁、アダメスの代打増田大三ゴロ