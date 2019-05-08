【巨人】菅野、６回５失点で降板も直後に打線爆発で５勝目…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＤｅＮＡ５―８巨人（８日・新潟）
巨人が逆転勝ちした。
４点ビハインドの７回に坂本勇のタイムリー、亀井の３点二塁打など打者一巡１１人の猛攻で一挙７点。
先発・菅野は６回５失点も見方打線が爆発し、５勝目を挙げた。
【試合経過】
◇１回（巨０、Ｄ３）
【巨】山本二ゴロ、坂本勇三振、丸中前安打、岡本のとき丸二盗、岡本中飛
◇２回（巨１、Ｄ０）
【巨】亀井中越二塁打、陽岱鋼中飛、マルティネスの左翼線二塁打で亀井生還、小林の三ゴロでマルティネス三進、菅野遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】山本一邪飛、坂本勇中飛、丸一ゴロ
【Ｄ】ソト二ゴロ、筒香左邪飛、ロペス中飛
◇４回（両軍０）
【巨】岡本遊直、亀井三振、陽岱鋼三ゴロ
【Ｄ】佐野三振、大和三ゴロ、嶺井三振
◇５回（巨０、Ｄ１）
【Ｄ】大貫三振、神里捕邪飛、宮崎左前安打、ソトの中前安打で宮崎一挙三進、筒香の左翼線安打で宮崎生還、ソト二進、ロペス中飛
◇６回（巨０、Ｄ１）
【巨】丸右翼線二塁打、岡本の中前安打で丸三進、亀井三振、陽岱鋼の三ゴロで丸本塁狙うもタッチアウト、その間に岡本三塁狙うもタッチアウト
【Ｄ】佐野の二ゴロを二塁山本が失策、大和の捕前バントで佐野二進、嶺井右飛、（佐野の代走柴田）大貫の代打乙坂の左前安打で柴田生還、神里遊ゴロ
◇７回（巨７、Ｄ０）
【巨】（投手三嶋、二塁柴田、右翼ソト）マルティネス三振、小林の代打田中俊四球、菅野の代打大城三振、山本四球で田中俊二進、坂本勇の右前安打で田中俊生還、山本三進、丸四球で満塁、（投手国吉）岡本押し出し四球で山本生還、なお満塁、亀井の中越二塁打で坂本勇、丸、岡本いずれも生還、陽岱鋼の代打阿部四球（阿部の代走北村）、（投手石田）マルティネスの代打重信の右中間三塁打で亀井、北村ともに生還、田中俊の代打中島三振
◇８回（両軍０）
【巨】（投手笠井）大城、山本ともに二ゴロ、坂本勇中飛
◇９回（両軍０）
【巨】（投手藤岡）丸右翼線二塁打、岡本三ゴロ、亀井申告敬遠（亀井の代走石川）、北村の遊ゴロで丸三進、石川二進、重信申告敬遠で満塁、アダメスの代打増田大三ゴロ
【Ｄ】（投手中川、三塁増田大、左翼石川）嶺井三振、藤岡の代打桑原三ゴロ、神里二ゴロ