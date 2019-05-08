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【巨人】菅野、６回５失点で降板も直後に打線爆発で５勝目…ＤｅＮＡ戦経過

スポーツ報知
# 巨人
勝利し喜ぶ巨人ナイン（カメラ・生澤　英里香）
勝利し喜ぶ巨人ナイン（カメラ・生澤　英里香）

◆ＤｅＮＡ５―８巨人（８日・新潟）

　巨人が逆転勝ちした。

　４点ビハインドの７回に坂本勇のタイムリー、亀井の３点二塁打など打者一巡１１人の猛攻で一挙７点。

　先発・菅野は６回５失点も見方打線が爆発し、５勝目を挙げた。

　【試合経過】

　◇１回（巨０、Ｄ３）

　【巨】山本二ゴロ、坂本勇三振、丸中前安打、岡本のとき丸二盗、岡本中飛

　【Ｄ】神里左翼線三塁打、宮崎の右前安打で神里生還、ソト中飛、筒香左飛、ロペス左越６号２ラン、佐野右前安打、大和二飛

  • １回２死一塁、ロペスに２ランを浴びた菅野智之（左）（カメラ・橋口　真）

    １回２死一塁、ロペスに２ランを浴びた菅野智之（左）（カメラ・橋口　真）

　◇２回（巨１、Ｄ０）

　【巨】亀井中越二塁打、陽岱鋼中飛、マルティネスの左翼線二塁打で亀井生還、小林の三ゴロでマルティネス三進、菅野遊ゴロ

  • ２回１死二塁、マルティネスが左線へ適時二塁打を放つ（捕手・嶺井博希）（カメラ・生澤　英里香）

    ２回１死二塁、マルティネスが左線へ適時二塁打を放つ（捕手・嶺井博希）（カメラ・生澤　英里香）

　【Ｄ】嶺井右邪飛、大貫三振、神里四球、宮崎遊飛

  • 巨人先発の菅野智之（カメラ・橋口　真）

    巨人先発の菅野智之（カメラ・橋口　真）

　◇３回（両軍０）

　【巨】山本一邪飛、坂本勇中飛、丸一ゴロ

　【Ｄ】ソト二ゴロ、筒香左邪飛、ロペス中飛

　◇４回（両軍０）

　【巨】岡本遊直、亀井三振、陽岱鋼三ゴロ

　【Ｄ】佐野三振、大和三ゴロ、嶺井三振

　◇５回（巨０、Ｄ１）

　【巨】マルティネス三振、小林遊撃内野安打、菅野バント捕邪飛、山本の右前安打で小林一挙三進、坂本勇遊飛

  • ５回２死一、三塁、チャンスで坂本勇人は遊飛に倒れる（捕手・嶺井博希）（カメラ・生澤　英里香）

    ５回２死一、三塁、チャンスで坂本勇人は遊飛に倒れる（捕手・嶺井博希）（カメラ・生澤　英里香）

　【Ｄ】大貫三振、神里捕邪飛、宮崎左前安打、ソトの中前安打で宮崎一挙三進、筒香の左翼線安打で宮崎生還、ソト二進、ロペス中飛

  • ５回２死一、三塁、筒香嘉智に適時打を打たれ、天を仰ぐ菅野智之（左は宮崎敏郎）（カメラ・橋口　真）

    ５回２死一、三塁、筒香嘉智に適時打を打たれ、天を仰ぐ菅野智之（左は宮崎敏郎）（カメラ・橋口　真）

　◇６回（巨０、Ｄ１）

　【巨】丸右翼線二塁打、岡本の中前安打で丸三進、亀井三振、陽岱鋼の三ゴロで丸本塁狙うもタッチアウト、その間に岡本三塁狙うもタッチアウト

  • ６回１死一、三塁、陽岱鋼の三ゴロで三塁走者・丸佳浩が三本間に挟まれる（カメラ・安藤　篤志）

    ６回１死一、三塁、陽岱鋼の三ゴロで三塁走者・丸佳浩が三本間に挟まれる（カメラ・安藤　篤志）

　【Ｄ】佐野の二ゴロを二塁山本が失策、大和の捕前バントで佐野二進、嶺井右飛、（佐野の代走柴田）大貫の代打乙坂の左前安打で柴田生還、神里遊ゴロ

  • ６回２死二塁、代打・乙坂智に適時打を打たれた菅野智之（右手前）（カメラ・橋口　真）

    ６回２死二塁、代打・乙坂智に適時打を打たれた菅野智之（右手前）（カメラ・橋口　真）

　◇７回（巨７、Ｄ０）

　【巨】（投手三嶋、二塁柴田、右翼ソト）マルティネス三振、小林の代打田中俊四球、菅野の代打大城三振、山本四球で田中俊二進、坂本勇の右前安打で田中俊生還、山本三進、丸四球で満塁、（投手国吉）岡本押し出し四球で山本生還、なお満塁、亀井の中越二塁打で坂本勇、丸、岡本いずれも生還、陽岱鋼の代打阿部四球（阿部の代走北村）、（投手石田）マルティネスの代打重信の右中間三塁打で亀井、北村ともに生還、田中俊の代打中島三振

　【Ｄ】（投手田口、捕手大城、三塁北村、右翼重信）宮崎中飛、ソト一邪飛、筒香三振

  • ２番手の田口麗斗（カメラ・橋口　真）

    ２番手の田口麗斗（カメラ・橋口　真）

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手笠井）大城、山本ともに二ゴロ、坂本勇中飛

　【Ｄ】（投手アダメス）ロペス三ゴロ、柴田二ゴロ、大和三振

  • ８回に登板したアダメス（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板したアダメス（カメラ・橋口　真）

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手藤岡）丸右翼線二塁打、岡本三ゴロ、亀井申告敬遠（亀井の代走石川）、北村の遊ゴロで丸三進、石川二進、重信申告敬遠で満塁、アダメスの代打増田大三ゴロ

　【Ｄ】（投手中川、三塁増田大、左翼石川）嶺井三振、藤岡の代打桑原三ゴロ、神里二ゴロ

試合詳細
勝利し喜ぶ巨人ナイン（カメラ・生澤　英里香）
１回２死一塁、ロペスに２ランを浴びた菅野智之（左）（カメラ・橋口　真）
２回１死二塁、マルティネスが左線へ適時二塁打を放つ（捕手・嶺井博希）（カメラ・生澤　英里香）
巨人先発の菅野智之（カメラ・橋口　真）
５回２死一、三塁、チャンスで坂本勇人は遊飛に倒れる（捕手・嶺井博希）（カメラ・生澤　英里香）
５回２死一、三塁、筒香嘉智に適時打を打たれ、天を仰ぐ菅野智之（左は宮崎敏郎）（カメラ・橋口　真）
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