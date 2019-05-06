【巨人】ドラ１高橋が３勝目　坂本勇は２発４打点…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＤｅＮＡ２―１０巨人（６日・横浜）

巨人が１１安打１０得点でＤｅＮＡに快勝し貯金を７に伸ばした。ＤｅＮＡは３日の阪神戦から４連敗。

坂本勇が初回無死一塁で１１号２ランを放ち、開幕から３２試合連続出塁で長嶋茂雄さんに並ぶと、３回にも１２号２ランを放ち４打数２安打４打点と打線をけん引。昨季、６試合で０勝５敗と苦戦したＤｅＮＡの先発・東から３回で８点を奪いＫＯした。９回には途中出場の重信が右翼越えに１号２ランを放ち突き放した。

先発のドラフト１位・高橋は７回２失点の力投で３勝目。８回アダメス、９回高木の継投で逃げ切った。

【試合経過】

◇１回（巨３、Ｄ０）

【Ｄ】大和、宮崎ともに遊ゴロ、ソト捕邪飛

◇２回（両軍０）

【巨】山本左飛、坂本勇遊ゴロ、丸左越二塁打、岡本三振

【Ｄ】筒香四球、ロペス遊飛、中井投ゴロ併殺打

◇３回（巨５、Ｄ０）

【Ｄ】（中堅重信）神里右前安打、山本右飛、東の代打嶺井三ゴロ併殺打

◇４回（両軍０）

【巨】（投手赤間、捕手嶺井）岡本遊ゴロ、亀井、陽岱鋼ともに左飛

【Ｄ】（左翼マルティネス）大和投直、宮崎左飛、ソト三振

◇５回（巨０、Ｄ１）

【巨】北村三ゴロ、炭谷投飛、高橋三振

【Ｄ】筒香二ゴロ、ロペス左越５号本塁打、中井右飛、神里左飛

◇６回（両軍０）

【巨】山本中飛、坂本勇三振、重信一ゴロ

【Ｄ】（遊撃増田大）赤間の代打桑原三塁内野安打、嶺井遊ゴロ併殺打、大和三ゴロ

◇７回（巨０、Ｄ１）

【巨】（投手武藤）岡本、マルティネスともに三振、陽岱鋼二ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】北村一ゴロ、炭谷、高橋の代打石川ともに三振

◇９回（巨２、Ｄ０）