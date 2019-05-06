注 目
競馬予想は「馬トク」 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 サッカー スポーツ ラグビーW杯 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル ライフ 釣り

【巨人】ドラ１高橋が３勝目　坂本勇は２発４打点…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回終了、自己最長の７回を投げ切った先発の高橋優貴（左）は坂本勇人（中央）、丸佳浩（右）に迎えられる（カメラ・泉　貫太）
７回終了、自己最長の７回を投げ切った先発の高橋優貴（左）は坂本勇人（中央）、丸佳浩（右）に迎えられる（カメラ・泉　貫太）

◆ＤｅＮＡ２―１０巨人（６日・横浜）

　巨人が１１安打１０得点でＤｅＮＡに快勝し貯金を７に伸ばした。ＤｅＮＡは３日の阪神戦から４連敗。

　坂本勇が初回無死一塁で１１号２ランを放ち、開幕から３２試合連続出塁で長嶋茂雄さんに並ぶと、３回にも１２号２ランを放ち４打数２安打４打点と打線をけん引。昨季、６試合で０勝５敗と苦戦したＤｅＮＡの先発・東から３回で８点を奪いＫＯした。９回には途中出場の重信が右翼越えに１号２ランを放ち突き放した。

　先発のドラフト１位・高橋は７回２失点の力投で３勝目。８回アダメス、９回高木の継投で逃げ切った。

　【試合経過】

　◇１回（巨３、Ｄ０）

　【巨】山本中前安打、坂本勇左越１１号２ラン、丸二ゴロ、岡本右前安打、亀井三振、陽岱鋼の右中間二塁打で岡本一挙生還、本塁送球の間に陽岱鋼三進、北村四球、炭谷のとき北村二盗、炭谷申告敬遠で満塁、高橋左飛

  • ３回２死一塁、坂本勇人が左翼席へ２ラン本塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ３回２死一塁、坂本勇人が左翼席へ２ラン本塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　【Ｄ】大和、宮崎ともに遊ゴロ、ソト捕邪飛

　◇２回（両軍０）

　【巨】山本左飛、坂本勇遊ゴロ、丸左越二塁打、岡本三振

　【Ｄ】筒香四球、ロペス遊飛、中井投ゴロ併殺打

　◇３回（巨５、Ｄ０）

　【巨】亀井四球、陽岱鋼の投ゴロで亀井二封、北村死球で陽岱鋼二進、炭谷の左翼線二塁打で陽岱鋼、北村ともに生還、高橋三振、山本の左前安打で炭谷一挙生還、坂本勇のとき山本二盗、坂本勇左越１２号２ラン、丸三邪飛

  • ３回１死一、二塁、炭谷銀仁朗が左線への適時二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ３回１死一、二塁、炭谷銀仁朗が左線への適時二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　【Ｄ】（中堅重信）神里右前安打、山本右飛、東の代打嶺井三ゴロ併殺打

　◇４回（両軍０）

　【巨】（投手赤間、捕手嶺井）岡本遊ゴロ、亀井、陽岱鋼ともに左飛

　【Ｄ】（左翼マルティネス）大和投直、宮崎左飛、ソト三振

　◇５回（巨０、Ｄ１）

　【巨】北村三ゴロ、炭谷投飛、高橋三振

　【Ｄ】筒香二ゴロ、ロペス左越５号本塁打、中井右飛、神里左飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】山本中飛、坂本勇三振、重信一ゴロ

　【Ｄ】（遊撃増田大）赤間の代打桑原三塁内野安打、嶺井遊ゴロ併殺打、大和三ゴロ

　◇７回（巨０、Ｄ１）

　【巨】（投手武藤）岡本、マルティネスともに三振、陽岱鋼二ゴロ

　【Ｄ】宮崎左越３号本塁打、ソト四球、筒香の右前安打でソト二進、ロペス左飛、中井、神里ともに三振

  • 自己最長の７回を投げ切りガッツポーズの先発・高橋（カメラ・泉　貫太）

    自己最長の７回を投げ切りガッツポーズの先発・高橋（カメラ・泉　貫太）

　◇８回（両軍０）

　【巨】北村一ゴロ、炭谷、高橋の代打石川ともに三振

　【Ｄ】（投手アダメス）武藤の代打乙坂投手内野安打、嶺井のとき乙坂二進（記録は盗塁つかず）、嶺井三ゴロ、大和の投直で乙坂戻れず併殺

  • ８回から２番手として今季初登板したアダメス（カメラ・泉　貫太）

    ８回から２番手として今季初登板したアダメス（カメラ・泉　貫太）

　◇９回（巨２、Ｄ０）

　【巨】（投手笠井）山本右翼線二塁打、増田大の二ゴロで山本三進、重信右越１号２ラン、岡本左前安打、マルティネスのとき暴投で岡本二進、マルティネス二ゴロ、陽岱鋼二飛

  • ９回１死三塁、右越えにプロ通算３本目となる１号２ランを放ち、笑顔で一塁を回る重信（カメラ・泉　貫太）

    ９回１死三塁、右越えにプロ通算３本目となる１号２ランを放ち、笑顔で一塁を回る重信（カメラ・泉　貫太）

　【Ｄ】（投手高木）宮崎中飛、ソト遊飛、筒香右前安打、ロペス三振

試合詳細
７回終了、自己最長の７回を投げ切った先発の高橋優貴（左）は坂本勇人（中央）、丸佳浩（右）に迎えられる（カメラ・泉　貫太）
３回２死一塁、坂本勇人が左翼席へ２ラン本塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）
３回１死一、二塁、炭谷銀仁朗が左線への適時二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）
自己最長の７回を投げ切りガッツポーズの先発・高橋（カメラ・泉　貫太）
８回から２番手として今季初登板したアダメス（カメラ・泉　貫太）
９回１死三塁、右越えにプロ通算３本目となる１号２ランを放ち、笑顔で一塁を回る重信（カメラ・泉　貫太）
すべての写真を見る 6枚

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

あなたにオススメ

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請