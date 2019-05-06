【巨人】ドラ１高橋が３勝目　坂本勇は２発４打点…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＤｅＮＡ２―１０巨人（６日・横浜）
巨人が１１安打１０得点でＤｅＮＡに快勝し貯金を７に伸ばした。ＤｅＮＡは３日の阪神戦から４連敗。
坂本勇が初回無死一塁で１１号２ランを放ち、開幕から３２試合連続出塁で長嶋茂雄さんに並ぶと、３回にも１２号２ランを放ち４打数２安打４打点と打線をけん引。昨季、６試合で０勝５敗と苦戦したＤｅＮＡの先発・東から３回で８点を奪いＫＯした。９回には途中出場の重信が右翼越えに１号２ランを放ち突き放した。
先発のドラフト１位・高橋は７回２失点の力投で３勝目。８回アダメス、９回高木の継投で逃げ切った。
【試合経過】
◇１回（巨３、Ｄ０）
【巨】山本中前安打、坂本勇左越１１号２ラン、丸二ゴロ、岡本右前安打、亀井三振、陽岱鋼の右中間二塁打で岡本一挙生還、本塁送球の間に陽岱鋼三進、北村四球、炭谷のとき北村二盗、炭谷申告敬遠で満塁、高橋左飛
【Ｄ】大和、宮崎ともに遊ゴロ、ソト捕邪飛
◇２回（両軍０）
【巨】山本左飛、坂本勇遊ゴロ、丸左越二塁打、岡本三振
【Ｄ】筒香四球、ロペス遊飛、中井投ゴロ併殺打
◇３回（巨５、Ｄ０）
【巨】亀井四球、陽岱鋼の投ゴロで亀井二封、北村死球で陽岱鋼二進、炭谷の左翼線二塁打で陽岱鋼、北村ともに生還、高橋三振、山本の左前安打で炭谷一挙生還、坂本勇のとき山本二盗、坂本勇左越１２号２ラン、丸三邪飛
【Ｄ】（中堅重信）神里右前安打、山本右飛、東の代打嶺井三ゴロ併殺打
◇４回（両軍０）
【巨】（投手赤間、捕手嶺井）岡本遊ゴロ、亀井、陽岱鋼ともに左飛
【Ｄ】（左翼マルティネス）大和投直、宮崎左飛、ソト三振
◇５回（巨０、Ｄ１）
【巨】北村三ゴロ、炭谷投飛、高橋三振
【Ｄ】筒香二ゴロ、ロペス左越５号本塁打、中井右飛、神里左飛
◇６回（両軍０）
【巨】山本中飛、坂本勇三振、重信一ゴロ
【Ｄ】（遊撃増田大）赤間の代打桑原三塁内野安打、嶺井遊ゴロ併殺打、大和三ゴロ
◇７回（巨０、Ｄ１）
【巨】（投手武藤）岡本、マルティネスともに三振、陽岱鋼二ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】北村一ゴロ、炭谷、高橋の代打石川ともに三振
◇９回（巨２、Ｄ０）
【巨】（投手笠井）山本右翼線二塁打、増田大の二ゴロで山本三進、重信右越１号２ラン、岡本左前安打、マルティネスのとき暴投で岡本二進、マルティネス二ゴロ、陽岱鋼二飛
【Ｄ】（投手高木）宮崎中飛、ソト遊飛、筒香右前安打、ロペス三振