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【７日の予告先発】ヤクルト・原ＶＳ阪神・秋山、中日・大野ＶＳ広島・野村

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阪神・秋山
阪神・秋山

　【セ・リーグ】

　◆ヤクルト・原樹理―阪神・秋山拓巳（１８時・神宮）

　◆中日・大野雄大―広島・野村祐輔（１８時・ナゴヤドーム）

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