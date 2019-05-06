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【７日の予告先発】ヤクルト・原ＶＳ阪神・秋山、中日・大野ＶＳ広島・野村
2019年5月6日 17時47分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
阪神・秋山
【セ・リーグ】
◆ヤクルト・原樹理―阪神・秋山拓巳（１８時・神宮）
◆中日・大野雄大―広島・野村祐輔（１８時・ナゴヤドーム）
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