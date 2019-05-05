【ロッテ】今年もやります！大好評「からあげ祭り」１７店舗が出店

ロッテは５日、２４日～２６日（日）のソフトバンク戦（ＺＯＺＯ）で今年で４回目となる「からあげ祭」開催すると発表。出店する店舗ラインナップ１７店舗も決まった。
〈１〉元祖！ 中津からあげ もり山（大分県中津市）
〈２〉イスウ（群馬県高崎市）
〈３〉からあげ家 奥州いわい（岩手一関市）
〈４〉いろから（神奈川県川崎市）
〈５〉あうん屋（愛知県知多郡）
〈６〉唐揚げ渓（東京都品川区）
〈７〉からあげ！ごっち（愛知県東海市）
〈８〉からあげ光苑（埼玉県春日部市）
〈９〉暴れん坊チキン（愛知県岡崎市）
〈１０〉北海道ザンギ神島屋（北海道札幌市）
〈１１〉聖地中津からあげ ぶんごや（大分県中津市）
〈１２〉からあげ大将亭（千葉県市原市）
ケータリングカーでの出展は次の通り。
〈１３〉閻魔から揚げ
〈１４〉田中屋
〈１５〉和食処くぼ多
〈１６〉鶏紅葉亭
〈１７〉黒からあげ
場所：ＺＯＺＯマリンスタジアム外周飲食エリア。協力：日本唐揚協会。開催時間：５月２４日午後３時１５分～午後８時１５分
５月２５日午前１０時～午後５時００分
５月２６日午前１０時～午後５時。
飲食担当コメント「日本全国のからあげグランプリ「最高金賞」「金賞」受賞店舗が多数集合します。ビールを片手に熱々のからあげを思う存分お楽しみいただきながらマリーンズの勝利を味わってください」。