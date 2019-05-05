【ケンタッキーダービー】カントリーハウスが繰り上がりで優勝…レース結果（全着順）

海外馬券発売対象の第１４５回ケンタッキーダービーは５月４日（日本時間５月５日午前）、米国チャーチルダウンズ競馬場（ダート２０００メートル＝１９頭立て、ハイカル、オマハビーチは出走取り消し）で行われ、マキシマムセキュリティ（ルイス・サエス騎手）が１位入線したが、４角で外に大きくもたれた際に後続の進路を妨害したとして、降着処分となった。その結果、好位の後ろから４角で外に出して伸びた２位入線のカントリーハウス（牡３歳、米国・Ｗモット厩舎）が繰り上がりで優勝。２着にはコートオブオナー（牡３歳、米国・Ｃ．マゴーヒー３厩舎）、３着にはタシトゥス（牡３歳、米国Ｗ．モット厩舎）が入った。全馬の着順は以下の通り。

１着 20番カントリーハウス（牡3、Ｆ．プラ）

２着 13番コードオブオナー（牡3、Ｊ．ヴェラスケス）

３着 8番タシトゥス（牡3、Ｊ．オルティス）

４着 5番インプロバブル（牡3、Ｉ．オルティスＪｒ．）

５着 16番ゲームウィナー（牡3、Ｊ．ロザリオ）

６着 15番マスターフェンサー（牡3、Ｊ．ルパルー）

７着 1番ウォーオブウィル（牡3、Ｔ．ガファリオン）

８着 9番プリュクパルフェ（牡3、Ｒ．サンタナＪｒ．）

９着 14番ウィンウィンウィン（牡3、Ｊ．ピメンテル）

１０着 10番カッティングヒューモア（牡3、Ｍ．スミス）

１１着 3番バイマイスタンダーズ（牡3、Ｇ．サエス）

１２着 6番ヴェコマ（牡3、Ｊ．カステリャーノ）

１３着 21番ボーディエクスプレス（牡3、Ｃ．ランデロス）

１４着 2番タックス（セン3、Ｊ．アルバラード）

１５着 17番ロードスター（牡3、Ｆ．ジェルー）

１６着 18番ロングレンジトディ（牡3、Ｊ．コート）

１７着 7番マキシマムセキュリティ（牡3、Ｌ．サエス）

１８着 19番スピンオフ（牡3、Ｍ．フランコ）

１９着 4番グレイマジシャン（牡3、Ｄ．ヴァンダイク）

取消 11番ハイカル（牡3、Ｒ．マラージ）

取消 12番オマハビーチ（牡3、Ｍ．スミス）