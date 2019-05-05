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【ケンタッキーダービー】カントリーハウスが繰り上がりで優勝…レース結果（全着順）

スポーツ報知
# 競馬# 海外競馬

　海外馬券発売対象の第１４５回ケンタッキーダービーは５月４日（日本時間５月５日午前）、米国チャーチルダウンズ競馬場（ダート２０００メートル＝１９頭立て、ハイカル、オマハビーチは出走取り消し）で行われ、マキシマムセキュリティ（ルイス・サエス騎手）が１位入線したが、４角で外に大きくもたれた際に後続の進路を妨害したとして、降着処分となった。その結果、好位の後ろから４角で外に出して伸びた２位入線のカントリーハウス（牡３歳、米国・Ｗモット厩舎）が繰り上がりで優勝。２着にはコートオブオナー（牡３歳、米国・Ｃ．マゴーヒー３厩舎）、３着にはタシトゥス（牡３歳、米国Ｗ．モット厩舎）が入った。全馬の着順は以下の通り。

１着　20番カントリーハウス（牡3、Ｆ．プラ）
２着　13番コードオブオナー（牡3、Ｊ．ヴェラスケス）
３着　8番タシトゥス（牡3、Ｊ．オルティス）
４着　5番インプロバブル（牡3、Ｉ．オルティスＪｒ．）
５着　16番ゲームウィナー（牡3、Ｊ．ロザリオ）
６着　15番マスターフェンサー（牡3、Ｊ．ルパルー）
７着　1番ウォーオブウィル（牡3、Ｔ．ガファリオン）
８着　9番プリュクパルフェ（牡3、Ｒ．サンタナＪｒ．）
９着　14番ウィンウィンウィン（牡3、Ｊ．ピメンテル）
１０着　10番カッティングヒューモア（牡3、Ｍ．スミス）
１１着　3番バイマイスタンダーズ（牡3、Ｇ．サエス）
１２着　6番ヴェコマ（牡3、Ｊ．カステリャーノ）
１３着　21番ボーディエクスプレス（牡3、Ｃ．ランデロス）
１４着　2番タックス（セン3、Ｊ．アルバラード）
１５着　17番ロードスター（牡3、Ｆ．ジェルー）
１６着　18番ロングレンジトディ（牡3、Ｊ．コート）
１７着　7番マキシマムセキュリティ（牡3、Ｌ．サエス）
１８着　19番スピンオフ（牡3、Ｍ．フランコ）
１９着　4番グレイマジシャン（牡3、Ｄ．ヴァンダイク）
取消　11番ハイカル（牡3、Ｒ．マラージ）
取消　12番オマハビーチ（牡3、Ｍ．スミス）

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