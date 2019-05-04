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【巨人】丸の二塁打で７回に逆転も　延長１０回サヨナラ負け…広島戦経過

スポーツ報知
# 巨人
７回１死一、二塁、中越えに逆転の２点二塁打を放った丸佳浩（カメラ・泉　貫太）
７回１死一、二塁、中越えに逆転の２点二塁打を放った丸佳浩（カメラ・泉　貫太）

◆広島３ｘ―２巨人＝延長１０回＝（４日・マツダスタジアム）

　巨人が延長１０回、広島にサヨナラ負けした。

　１点を追う７回２死一、二塁から丸が中堅フェンス直撃の２点二塁打で逆転した。

　だが、その裏に同点に追いつかれると、延長１０回２死二塁から野上がバティスタに左越えにサヨナラ打された。

　【試合経過】

　◇１回（巨０、広１）

　【巨】坂本勇二ゴロ、山本三振、丸左飛

　【広】野間左飛、菊池涼の遊ゴロを遊撃坂本勇が失策、菊池涼飛び出しタッチアウト、バティスタ右越６号本塁打、鈴木右前安打、西川一ゴロ

  • １回１死、一塁へ駆け込んだ菊池涼介はインフィールドから戻るも中島宏之（右）にタッチされアウトになる（カメラ・杉山　彰一）

    １回１死、一塁へ駆け込んだ菊池涼介はインフィールドから戻るも中島宏之（右）にタッチされアウトになる（カメラ・杉山　彰一）

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本遊ゴロ、ゲレーロ三振、中島四球、陽岱鋼の中前安打で中島一挙三進、炭谷遊直

　【広】安部二ゴロ、石原三振、田中広遊飛

  • 広島戦に先発、力投する今村信貴（カメラ・杉山　彰一）

    広島戦に先発、力投する今村信貴（カメラ・杉山　彰一）

　◇３回（両軍０）

　【巨】今村二ゴロ、坂本勇左飛、山本四球、丸四球で山本二進、岡本遊ゴロ

　【広】ジョンソンの二ゴロを二塁山本が失策、野間の遊ゴロでジョンソン二封、菊池涼のとき野間二盗、菊池涼三振、バティスタ二ゴロ

  • ３回無死、ジョンソンの打球を捕りこぼす二塁手・山本泰寛（カメラ・竜田　卓）

    ３回無死、ジョンソンの打球を捕りこぼす二塁手・山本泰寛（カメラ・竜田　卓）

　◇４回（両軍０）

　【巨】ゲレーロ左前安打、中島左飛、陽岱鋼の遊ゴロでゲレーロ二封、炭谷左飛

　【広】鈴木四球、西川の一ゴロで鈴木二進、安部の一ゴロで鈴木三進、石原遊ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【巨】今村左飛、坂本勇四球、山本三振、丸の左越二塁打で坂本勇三進、岡本三振

  • ５回１死、Ｋ・ジョンソンから四球を選び、開幕から３０試合連続出塁となった坂本勇人（捕手は石原慶幸）（カメラ・泉　貫太）

    ５回１死、Ｋ・ジョンソンから四球を選び、開幕から３０試合連続出塁となった坂本勇人（捕手は石原慶幸）（カメラ・泉　貫太）

　【広】田中広左前安打、ジョンソンバント投ゴロ併殺打、野間死球、菊池涼のとき暴投で野間二進、菊池涼三振

  • ５回無死一塁、ジョンソンの送りバントで田中広輔を二塁封殺、一塁に転送し併殺とした遊撃手・坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

    ５回無死一塁、ジョンソンの送りバントで田中広輔を二塁封殺、一塁に転送し併殺とした遊撃手・坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

　◇６回（両軍０）

　【巨】ゲレーロ左邪飛、中島三振、陽岱鋼中前安打、炭谷捕ゴロ

　【広】（投手畠、一塁岡本、三塁ビヤヌエバ）バティスタ中前安打、鈴木の右直でバティスタ戻れず併殺、西川右前安打、安部のとき西川二盗失敗

  • ６回２死一塁、盗塁を試みた一塁走者・西川龍馬を刺殺する炭谷銀仁朗（打者は安部友裕＝カメラ・宮崎　亮太）

    ６回２死一塁、盗塁を試みた一塁走者・西川龍馬を刺殺する炭谷銀仁朗（打者は安部友裕＝カメラ・宮崎　亮太）

　◇７回（巨２、広１）

　【巨】（投手一岡）ビヤヌエバ左前安打、坂本勇の遊撃内野安打、山本の代打亀井左飛、丸の中越二塁打でビヤヌエバ、坂本勇ともに生還、岡本の中飛で丸三進、ゲレーロ二飛

  • ７回１死一、二塁、丸佳浩の逆転２点二塁打で生還した坂本勇人は笑顔でナインとハイタッチ（カメラ・泉　貫太）

    ７回１死一、二塁、丸佳浩の逆転２点二塁打で生還した坂本勇人は笑顔でナインとハイタッチ（カメラ・泉　貫太）

　【広】（二塁増田大、左翼亀井）安部一直、石原の代打松山遊飛、田中広右翼線二塁打、一岡の代打会沢の右中間二塁打で田中広生還、（投手戸根）野間遊飛

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手フランスア、捕手会沢）戸根の代打石川中飛、陽岱鋼三振、炭谷四球、ビヤヌエバ三振

　【広】（投手中川）菊池涼二飛、バティスタ遊飛、鈴木中前安打、西川左飛

  • ８回から４番手で登板した中川皓太（カメラ・泉　貫太）

    ８回から４番手で登板した中川皓太（カメラ・泉　貫太）

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手中崎）坂本勇中飛、亀井左飛、丸左前安打、岡本の左前安打で丸二進、増田大左飛

　【広】安部の代打長野、中崎の代打小窪ともに三振、田中広三直

　◇１０回（巨０、広１Ｘ）

　【巨】（投手レグナルト、三塁小窪）中川の代打大城左翼線安打、陽岱鋼三振、炭谷の投前バントで大城二進、ビヤヌエバ中飛

  • １０回２死二塁、好機で中飛に終わったビヤヌエバ（カメラ・泉　貫太）

    １０回２死二塁、好機で中飛に終わったビヤヌエバ（カメラ・泉　貫太）

　【広】（投手野上）会沢左飛、野間右前安打、菊池涼の一前バントで野間二進、バティスタの左越安打で野間生還

  • １０回２死二塁、バティスタ（右）に左越えのサヨナラ打を浴びた５番手右腕の野上亮磨はがっくり（カメラ・泉　貫太）

    １０回２死二塁、バティスタ（右）に左越えのサヨナラ打を浴びた５番手右腕の野上亮磨はがっくり（カメラ・泉　貫太）

試合詳細
７回１死一、二塁、中越えに逆転の２点二塁打を放った丸佳浩（カメラ・泉　貫太）
１回１死、一塁へ駆け込んだ菊池涼介はインフィールドから戻るも中島宏之（右）にタッチされアウトになる（カメラ・杉山　彰一）
広島戦に先発、力投する今村信貴（カメラ・杉山　彰一）
３回無死、ジョンソンの打球を捕りこぼす二塁手・山本泰寛（カメラ・竜田　卓）
５回１死、Ｋ・ジョンソンから四球を選び、開幕から３０試合連続出塁となった坂本勇人（捕手は石原慶幸）（カメラ・泉　貫太）
５回無死一塁、ジョンソンの送りバントで田中広輔を二塁封殺、一塁に転送し併殺とした遊撃手・坂本勇人（カメラ・竜田　卓）
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