【巨人】丸の二塁打で７回に逆転も　延長１０回サヨナラ負け…広島戦経過

◆広島３ｘ―２巨人＝延長１０回＝（４日・マツダスタジアム）
巨人が延長１０回、広島にサヨナラ負けした。
１点を追う７回２死一、二塁から丸が中堅フェンス直撃の２点二塁打で逆転した。
だが、その裏に同点に追いつかれると、延長１０回２死二塁から野上がバティスタに左越えにサヨナラ打された。
【試合経過】
◇１回（巨０、広１）
【巨】坂本勇二ゴロ、山本三振、丸左飛
【広】野間左飛、菊池涼の遊ゴロを遊撃坂本勇が失策、菊池涼飛び出しタッチアウト、バティスタ右越６号本塁打、鈴木右前安打、西川一ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】岡本遊ゴロ、ゲレーロ三振、中島四球、陽岱鋼の中前安打で中島一挙三進、炭谷遊直
◇３回（両軍０）
【巨】今村二ゴロ、坂本勇左飛、山本四球、丸四球で山本二進、岡本遊ゴロ
◇４回（両軍０）
【巨】ゲレーロ左前安打、中島左飛、陽岱鋼の遊ゴロでゲレーロ二封、炭谷左飛
【広】鈴木四球、西川の一ゴロで鈴木二進、安部の一ゴロで鈴木三進、石原遊ゴロ
◇５回（両軍０）
【広】田中広左前安打、ジョンソンバント投ゴロ併殺打、野間死球、菊池涼のとき暴投で野間二進、菊池涼三振
◇６回（両軍０）
【巨】ゲレーロ左邪飛、中島三振、陽岱鋼中前安打、炭谷捕ゴロ
【広】（投手畠、一塁岡本、三塁ビヤヌエバ）バティスタ中前安打、鈴木の右直でバティスタ戻れず併殺、西川右前安打、安部のとき西川二盗失敗
◇７回（巨２、広１）
【巨】（投手一岡）ビヤヌエバ左前安打、坂本勇の遊撃内野安打、山本の代打亀井左飛、丸の中越二塁打でビヤヌエバ、坂本勇ともに生還、岡本の中飛で丸三進、ゲレーロ二飛
【広】（二塁増田大、左翼亀井）安部一直、石原の代打松山遊飛、田中広右翼線二塁打、一岡の代打会沢の右中間二塁打で田中広生還、（投手戸根）野間遊飛
◇８回（両軍０）
【巨】（投手フランスア、捕手会沢）戸根の代打石川中飛、陽岱鋼三振、炭谷四球、ビヤヌエバ三振
◇９回（両軍０）
【巨】（投手中崎）坂本勇中飛、亀井左飛、丸左前安打、岡本の左前安打で丸二進、増田大左飛
【広】安部の代打長野、中崎の代打小窪ともに三振、田中広三直
◇１０回（巨０、広１Ｘ）
【広】（投手野上）会沢左飛、野間右前安打、菊池涼の一前バントで野間二進、バティスタの左越安打で野間生還